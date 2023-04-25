У зруйнованій Авдіївці досі шукають одну дитину, яку ховають батьки – керівник МВА

В Авдіївці Донецької області українська сторона досі шукає одну дитину, яку ховають батьки, тим самим наражаючи на небезпеку внаслідок російських обстрілів.

Про це заявив керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Віталій Барабаш у коментарі українським журналістам.

Очільник МВА зазначив, що згідно з чинним законодавством, дітей не можна розлучати з родиною, тож їх має супроводжувати хоча б один із батьків. Люди, які не захотіли виїжджати з Авдіївки, змінюють місце проживання та ховають неповнолітніх від евакуаційних груп.

– У родичів, у знайомих, не дуже знайомих, щоб тільки не їхати на більш безпечні території, не тільки Донецької області, а й взагалі України, – розповів керівник МВА.

Барабаш пояснив, що загалом після повідомлення про примусову евакуацію через бойові дії приблизно 40 родин із дітьми виїхали з Авдіївки самостійно, а ще 10 сімей довелося шукати.

Фото: Донецька ОВА

Джерело : Радіо Свобода

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