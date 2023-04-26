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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На окупованих територіях РФ намагається змінити етнічний склад населення – Маляр

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Росія намагається вплинути на зміну етнічного складу населення тимчасово окупованої території України. 

Про це у своєму Telegram повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. 

Вона зазначає, що найбільш активно заходи здійснюються у Луганській області. 

– З цією метою урядом РФ ініційовано масштабне переселення з віддалених регіонів Росії значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення, – пише Маляр. 

Заступниця міністра оборони розповідає, що переселенцям із Росії на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації, які забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних (пільгових) кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу тощо.

Водночас місцевих жителів тимчасово окупованої території України, особливо тих, які підозрюються у дотриманні проукраїнських позицій, російські окупанти під різноманітними приводами продовжують депортувати до РФ. 

На думку Маляр, у  такий спосіб противник прагне знищити українську державність і національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих українських територіях.

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Ганна Маляр

Війна в Україні, Ганна Маляр, Депортація, Луганська область, Російська агресія
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