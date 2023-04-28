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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Украине будут ловить курильщиков в кафе: Госпотребслужба возобновила проверки

куріння
Фото: Unsplash

В Украине возобновят проверки на соблюдение антитабачного законодательства в помещениях кафе, ресторанов и пабов.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей изданию Украинская правда.

С лета 2022 года в Украине действует запрет на курение устройств для нагревания во всех местах, как это раньше действовало с сигаретами и электронными сигаретами.

Но еще раньше в марте того же года правительство наложило запрет на проверки соблюдения антитабачного законодательства. Сейчас в Госпродпотребслужбе сообщили, что снова будут “ловить” курильщиков-нарушителей в заведениях общественного питания.

В Госпотребслужбе отметили, что несмотря на отсутствие контроля со стороны правительства, абсолютное большинство кафе, баров и ресторанов придерживалось законодательства.

— Однако часть недобросовестных субъектов хозяйствования воспользовались послаблениями и ценой здоровья работников и посетителей с нарушением закона организовали курение (преимущественно кальяна) в помещениях заведений ресторанного хозяйства, — говорят в Госпродпотребслужбе.

В апреле 2023 года вступил в силу приказ Минздрава, который определяет перечень оснований для проведения внеплановых мероприятий государственного надзора в сфере антитабачного законодательства.

Такими основаниями являются: самостоятельное обращение субъекта хозяйствования, поручение премьер-министра Украины и обращение физического лица.

С 11 июля 2022 года вступили в силу новые нормы антитабачного Закона 1978-ІХ. В соответствии с ними курение сигарет для нагревания в определенных законом общественных местах запрещено наравне с сигаретами, кальянами и е-сигаретами (их запретили еще с 2012 года).

Источник: Украинская правда
Госпродпотребслужба, Кабмин, Курение
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