Компании РФ в Крыму получили указание готовиться к эвакуации работников и семей — ЦНС

Руководство государственных компаний Российской Федерации, которое находится во временно оккупированном Крыму, получило указание собраться на эвакуацию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По данным ЦНС, соответствующие сведения поступают из государственных банков и местной железной дороги. Это может свидетельствовать о комплексных мерах, направленных на подготовку к бегству с полуострова.

Оккупанты призывают эвакуировать не только представителей российской верхушки, а также их семьи. Сейчас речь идет об оплачиваемом отпуске, отмечают в ЦНС.

Ранее прокремлевская власть Крыма направила сообщение районным властям готовить укрытия в случае возникновения угроз — соответствующие работы проводили в Алупке и других населенных пунктах полуострова.

В Крыму враг продолжает усиливать меры, чтобы найти членов украинского сопротивления. В частности, российские войска обыскивают дома людей, которых они подозревают в нелояльности к РФ. Чаще всего такие обыски проводили без присутствия хозяев жилья, добавляют в ЦНС.

Источник: ЦНС

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