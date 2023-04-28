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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Компанії РФ у Криму отримали вказівку готуватися до евакуації працівників і родин – ЦНС

Компанії РФ у Криму отримали вказівку готуватися до евакуації працівників і родин – ЦНС
Фото: Генштаб ЗСУ

Керівництво державних компаній Російської Федерації, яке перебуває в тимчасово окупованому Криму, отримало вказівку зібратися на евакуацію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За даними ЦНС, відповідні відомості надходять з державних банків та місцевої залізниці. Це може свідчити про комплексні заходи, спрямовані на підготовку до втечі з півострова.

Окупанти закликають евакуювати не лише представників російської верхівки, а також їхні родини. Нині йдеться про оплачувану відпустку, зазначають у ЦНС.

Раніше прокремлівська влада Криму направила повідомлення районним владам готувати укриття у разі виникнення загроз – відповідні роботи проводили в Алупці та інших населених пунктах півострова.

У Криму ворог продовжує посилювати заходи, щоб знайти членів українського спротиву. Зокрема, російські війська обшукують оселі людей, яких вони підозрюють у нелояльності до РФ. Найчастіше такі обшуки проводили без присутності господарів житла, додають у ЦНС.

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Джерело: ЦНС

Армія Росії, Війна в Україні, Крим, Україна-Росія
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