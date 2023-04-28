Тарифы на коммуналку и выплаты ВПЛ: каких изменений украинцам ждать с 1 мая
Изменятся ли в Украине с 1 мая тарифы на коммунальные услуги, выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и пенсии.
Факты ICTV разбирались, что ждать украинцам в мае.
Водителям
С 1 мая отменяется обязательное включение дневных ходовых огней автомобиля, или ближнего света фар в дневное время вне населенных пунктов. Об этом говорится в пункте 9.8 Правил дорожного движения Украины.
Цены на свет
Ранее представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Кабинет министров решил сохранить фиксированную цену на электроэнергию для украинцев до 31 мая 2023 года.
Сейчас в Украине действует двойной тариф на электроэнергию: 1,44 грн/кВт при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 грн/кВт-ч за весь объем при потреблении более 250 кВт в месяц.
В свою очередь глава Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения пока является открытым.
По его словам, возможное увеличение тарифов связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры после ракетных атак.
— Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть такие: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч. Главной здесь является задача обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, разработав соответствующие программы целевой социальной защиты, — отметил Константин Ущаповский.
Тариф на воду
В НКРЭКУ сообщили, что тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод последний раз пересматривались в декабре 2021 года. С тех пор себестоимость этих услуг ощутимо выросла.
НКРЭКУ уже анонсировала повышение тарифов в два этапа. Первый этап состоялся в апреле на 12,3%. Второй этап повышения планируется в июле — тарифы вырастут на 14,1%. В мае повышения не будет.
Цены на данную услугу будут отличаться в областях Украины и зависеть от следующих факторов:
- источников водоснабжения;
- удаленности источника от потребителей;
- качества воды в источнике водоснабжения;
- технологии очистки;
- объема реализации услуг;
- состояния основных фондов;
- разветвленности коммуникаций и тому подобное.
Цены на газ
В марте Кабмин продлил действие положения о специальных обязанностях на рынке природного газа до 30 апреля. Поэтому стоимость газа для бытовых потребителей в апреле составляла от 7,70 до 9,99 грн в зависимости от области.
30 апреля завершается действие положения, однако мораторий на поднятие тарифов, наложенный в мае 2022 года, не отменили.
Пока правительство официально не заявляло, будет ли поднимать тарифы на газ с 1 мая.
Выходные на майские праздники
День труда (1 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) не будут выходными в 2023 году — дни выпадают на понедельник и вторник.
На период военного положения приостановлено действие статьи 73 КЗоТ относительно определения праздничных и нерабочих дней.
Субсидии уменьшатся
С 1 мая в Украине официально заканчивается отопительный сезон, поэтому субсидии уменьшатся. Перерасчет в основном будет происходить автоматически.
Выплаты для ВПЛ
Внутренние переселенцы (ВПЛ) могут получать несколько видов госпомощи.
Сейчас для ВПЛ доступны следующие выплаты: по 2 тыс. грн на взрослого и по 3 тыс. грн на детей и лиц с инвалидностью. Любые изменения по выплатам можно отслеживать на сайте Министерства реинтеграции. Изменений в мае не предвидится.
Размер пенсий
На 2023 год запланирован перерасчет и индексация пенсий.
С 1 марта состоялся первый этап индексации пенсий — максимальная надбавка составляет 1 500 грн.
В марте, апреле и июле повышение пенсий получат те пенсионеры, которые имеют большой стаж, однако имели низкую зарплату, или еще в СССР им насчитали низкую пенсию.
Те пенсионеры, кому начислили прибавку с 1 апреля 2023 года, получают ее с 1 июня. Это связано с изменениями в отчетности органов, которые занимаются выплатами.