Население Херсонщины могут эвакуировать в случае массированного обстрела

В Херсонской области военной администрации дали поручение превентивно проработать пути эвакуации для местных жителей в случае массированного обстрела российскими оккупантами.

Об этом заявил глава ОВА Александр Прокудин. Он отметил, что в последние дни РФ усилила обстрелы не только Херсонщины, но и всей территории Украины.

— Гибнут украинцы, семьи, дети… Я не могу допустить, чтобы пострадали херсонцы. Поэтому дал поручение заблаговременно проработать пути эвакуации гражданского населения в случае массированного обстрела области, — отметил глава ОВА в видеообращении.

Он сообщил, что военная администрация определила безопасные маршруты выезда автотранспорта из населенных пунктов, места временного проживания для людей, обеспечение их лекарствами, едой и всем необходимым.

В то же время создаются списки маломобильных лиц, которые не могут самостоятельно добраться на место сборов, а также многодетных семей, которые живут рядом с линией соприкосновения.

Прокудин отметил, что это поручение передали главам всех районных администраций, а в случае необходимости будет введена эвакуация.

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