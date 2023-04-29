РФ ударила по больнице в Белозерке: один человек погиб, еще трое ранены

Российские войска обстреляли Белозерку Херсонской области. Враг ударил по территории местной больницы, из-за чего в одном из отделений выбило окна.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, один человек погиб, еще трое человек ранены.

В ОВА отметили, что тело 57-летней женщины без признаков жизни нашли под завалами собственного дома после ликвидации пожара.

Три человека получили ранения — двум людям медики оказали помощь на месте, еще одного мужчину госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.

На территории местной больницы в одном из отделений выбило окна. В то же время повреждены несколько частных домов. На местах попаданий снарядов вспыхнули пожары, добавили в военной администрации.

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