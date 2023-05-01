В 2023 году в Украине автоматически продлили ежемесячные выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). С 1 мая государство и дальше будет поддерживать переселенцев, предоставляя им помощь на проживание.

На какую поддержку могут рассчитывать ВПЛ – далее в материале

Выплаты ВПЛ – сколько и кто может получить

С марта прошлого года внутренние переселенцы, зарегистрированные как ВПЛ, ежемесячно получают от государства помощь на проживание в размере:

3 тыс. грн – для детей и лиц с инвалидностью;

2 тыс. грн – для всех других лиц.

Такими же будут выплаты и с 1 мая 2023 года, то есть изменений не произойдет.

Начисление помощи происходит автоматически. Выплаты производятся ежемесячно с месяца обращения (за полный месяц, независимо от даты обращения) на каждого переселенца.

Право на выплаты имеют:

Переселенцы, выехавшие из населенных пунктов из Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ. Перечень утвержден приказом Минреинтеграции №309

Граждане, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате войны и которые подали до 20 мая 2022 года заявку на возмещение потерь (в частности через портал Дія).

Граждане, имеющие документальное подтверждение от органов местного самоуправления, что их недвижимое имущество (жилье) повреждено или уничтожено из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных развязанной РФ войной.

Право на помощь имеют и те ВПЛ, которые получали ежемесячные адресные выплаты для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года (речь идет о гражданах, которым автоматически продлили эти выплаты после начала полномасштабной войны).

Государство также осуществляет выплаты переселенцам, повторно переместившимся с ВОТ или территорий, на которых происходят боевые действия, после 24 февраля 2022 года.

Куда обращаться, если не поступают выплаты

Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется трижды в месяц: до третьего, 13 и 23 числа. Саму выплату каждый переселенец получает раз в месяц.

Ключевой причиной, по которой не приходят выплаты, могут быть технические проблемы. В таком случае необходимо:

позвонить в Минреинтеграции (номер горячей линии 15-48);

позвонить в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39);

обратиться в свой ЦПАУ (центр предоставления административных услуг) или управление соцзащиты.

Какие территории входят в перечень для выплат ВПЛ

Ситуация на фронте постоянно меняется. В связи с этим регулярно обновляется перечень зон боевых действий и временно оккупированных территорий. Минреинтеграции может добавлять в список новые территории или исключать из него какие-то общины.

От наличия в перечне населенного пункта, из которого выехал внутренний переселенец, зависит, будет ли он получать выплаты от государства.

В последний раз изменения в документ вносили в марте этого года. В список входят населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Луганской областях.

Право на выплаты имеют переселенцы из районов:

возможных боевых действий;

активных боев;

временно оккупированных РФ (на которых не определена дата завершения боевых действий или оккупации).

За обновлением списка территорий можно следить на сайтах Верховной Рады Украины или Министерства реинтеграции.

Как оформить помощь на проживание ВПЛ

Внутренние переселенцы могут оформить справку ВПЛ и подать заявку на ежемесячную государственную выплату как лично, так и онлайн:

1. Лично это можно сделать:

в ЦПАУ громады, куда переехал человек;

в Управлении соцзащиты населения;

через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Для этого нужно иметь документы, удостоверяющие личность и ее регистрацию в населенном пункте, находящемся под оккупацией или где ведутся бои.

2. Для оформления заявки онлайн необходимо авторизироваться в приложении Дія, после чего выбрать услугу Помощь для ВПЛ. Услуга комплексная, то есть в несколько кликов можно оформить и справку ВПЛ, и выплаты.

Чтобы все было корректно оформлено, в Дії должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов (ID-карта или биометрический загранпаспорт).

Для ребенка до 14 лет справку ВПЛ может оформить один из его родителей. Для этого в приложении Дія отца/матери должно отображаться свидетельство о рождении ребенка.

При оформлении помощи следует ставить отметку о том, что заявление подается также и на детей.

В случае получения отказа через приложение Дія следует обратиться в ближайшее Управление соцзащиты населения. Если там не смогут помочь, можно обратиться за разъяснениями в Национальную сервисную службу Украины (по номеру 044 289 8789).

Как только Ощадбанк перечислит средства в банк, который указал в заявке переселенец, выплата будет зачислена на счет.

Источник : Кабмин, МинВОТ, Минсоцполитики

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