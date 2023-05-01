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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

Выплаты для ВПЛ в мае 2023: изменятся ли начисления для украинцев

Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Фото: Pixabay

В 2023 году в Украине автоматически продлили ежемесячные выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). С 1 мая государство и дальше будет поддерживать переселенцев, предоставляя им помощь на проживание.

На какую поддержку могут рассчитывать ВПЛ – далее в материале

Выплаты ВПЛ – сколько и кто может получить

С марта прошлого года внутренние переселенцы, зарегистрированные как ВПЛ, ежемесячно получают от государства помощь на проживание в размере:

  • 3 тыс. грн – для детей и лиц с инвалидностью;
  • 2 тыс. грн – для всех других лиц.

Такими же будут выплаты и с 1 мая 2023 года, то есть изменений не произойдет.

Начисление помощи происходит автоматически. Выплаты производятся ежемесячно с месяца обращения (за полный месяц, независимо от даты обращения) на каждого переселенца.

Право на выплаты имеют:

  • Переселенцы, выехавшие из населенных пунктов из Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ. Перечень утвержден приказом Минреинтеграции №309 и регулярно обновляется.
  • Граждане, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате войны и которые подали до 20 мая 2022 года заявку на возмещение потерь (в частности через портал Дія).
  • Граждане, имеющие документальное подтверждение от органов местного самоуправления, что их недвижимое имущество (жилье) повреждено или уничтожено из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных развязанной РФ войной.

Право на помощь имеют и те ВПЛ, которые получали ежемесячные адресные выплаты для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года (речь идет о гражданах, которым автоматически продлили эти выплаты после начала полномасштабной войны).

Государство также осуществляет выплаты переселенцам, повторно переместившимся с ВОТ или территорий, на которых происходят боевые действия, после 24 февраля 2022 года.

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Куда обращаться, если не поступают выплаты

Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется трижды в месяц: до третьего, 13 и 23 числа. Саму выплату каждый переселенец получает раз в месяц.

Ключевой причиной, по которой не приходят выплаты, могут быть технические проблемы. В таком случае необходимо:

  • позвонить в Минреинтеграции (номер горячей линии 15-48);
  • позвонить в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39);
  • обратиться в свой ЦПАУ (центр предоставления административных услуг) или управление соцзащиты.

Какие территории входят в перечень для выплат ВПЛ

Ситуация на фронте постоянно меняется. В связи с этим регулярно обновляется перечень зон боевых действий и временно оккупированных территорий. Минреинтеграции может добавлять в список новые территории или исключать из него какие-то общины.

От наличия в перечне населенного пункта, из которого выехал внутренний переселенец, зависит, будет ли он получать выплаты от государства.

В последний раз изменения в документ вносили в марте этого года. В список входят населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Луганской областях.

Право на выплаты имеют переселенцы из районов:

  • возможных боевых действий;
  • активных боев;
  • временно оккупированных РФ (на которых не определена дата завершения боевых действий или оккупации).

За обновлением списка территорий можно следить на сайтах Верховной Рады Украины или Министерства реинтеграции.

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Как оформить помощь на проживание ВПЛ

Внутренние переселенцы могут оформить справку ВПЛ и подать заявку на ежемесячную государственную выплату как лично, так и онлайн:

1. Лично это можно сделать:

  • в ЦПАУ громады, куда переехал человек;
  • в Управлении соцзащиты населения;
  • через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Для этого нужно иметь документы, удостоверяющие личность и ее регистрацию в населенном пункте, находящемся под оккупацией или где ведутся бои.

2. Для оформления заявки онлайн необходимо авторизироваться в приложении Дія, после чего выбрать услугу Помощь для ВПЛ. Услуга комплексная, то есть в несколько кликов можно оформить и справку ВПЛ, и выплаты.

Чтобы все было корректно оформлено, в Дії должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов (ID-карта или биометрический загранпаспорт).

Для ребенка до 14 лет справку ВПЛ может оформить один из его родителей. Для этого в приложении Дія отца/матери должно отображаться свидетельство о рождении ребенка.

При оформлении помощи следует ставить отметку о том, что заявление подается также и на детей.

В случае получения отказа через приложение Дія следует обратиться в ближайшее Управление соцзащиты населения. Если там не смогут помочь, можно обратиться за разъяснениями в Национальную сервисную службу Украины (по номеру 044 289 8789).

Как только Ощадбанк перечислит средства в банк, который указал в заявке переселенец, выплата будет зачислена на счет.

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Кабінет міністрів

Источник: Кабмин, МинВОТ, Минсоцполитики
Война в Украине, виплати, ВПО, Кабінет міністрів, Переселенці
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