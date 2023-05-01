У 2023 році в Україні автоматично продовжили щомісячні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). З 1 травня держава і надалі підтримуватиме переселенців, надаючи їм допомогу на проживання.

На яку підтримку можуть розраховувати ВПО – далі в матеріалі

Виплати ВПО – скільки та хто може отримувати

З березня минулого року внутрішні переселенці, зареєстровані як ВПО, щомісяця отримують від держави допомогу на проживання в розмірі:

3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тис. грн – для всіх інших осіб.

Такими ж самими будуть виплати і з 1 травня 2023 року, тобто змін не відбудеться.

Нарахування допомоги відбувається автоматично. Виплати здійснюються щомісячно з місяця звернення (за повний місяць, незалежно від дати звернення) на кожного переселенця.

Право на виплати мають:

Переселенці, які виїхали з населених пунктів із Переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ. Перелік затверджений наказом Мінреінтеграції №309

Громадяни, житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок війни та які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування втрат (зокрема через портал Дія).

Громадяни, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування, що їхнє нерухоме майно (житло) пошкоджене чи знищене через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені розв’язаною РФ війною.

Право на допомогу мають і ті ВПО, які отримували щомісячні адресні виплати для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року (йдеться про громадян, яким автоматично продовжили ці виплати після початку повномасштабної війни).

Держава також здійснює виплати переселенцям, які повторно перемістились із ТОТ чи територій, на яких відбуваються бойові дії, після 24 лютого 2022 року.

Куди звертатися, якщо не надходять виплати

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється тричі на місяць: до третього, 13 і 23 числа. Саму виплату кожен переселенець отримує раз на місяць.

Ключовою причиною, чому не приходять виплати, можуть бути технічні проблеми. У такому разі потрібно:

зателефонувати до Мінреінтеграції (номер гарячої лінії 15-48);

зателефонувати до офісу уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39;

звернутися у свій ЦНАП (центр надання адміністративних послуг) чи управління соцзахисту.

Які території входять до переліку для виплат ВПО

Ситуація на фронті постійно змінюється. У зв’язку з цим регулярно оновлюється перелік зон бойових дій і тимчасово окупованих територій. Мінреінтеграції може додавати до списку нові території або виключати з нього якісь громади.

Від наявності в переліку населеного пункту, з якого виїхав внутрішній переселенець, залежить, чи отримуватиме він виплати від держави.

Востаннє зміни до документа вносили в березні цього року. До переліку входять населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій і Луганській областях.

Право на виплати мають переселенці з районів:

можливих бойових дій;

активних боїв;

тимчасово окупованих РФ (на яких не визначено дату завершення бойових дій або окупації).

За оновленням переліку територій можна стежити на сайтах Верховної Ради України або Міністерства реінтеграції.

Як оформити допомогу на проживання ВПО

Внутрішні переселенці можуть оформити довідку ВПО та подати заявку на щомісячну державну виплату як особисто, так і онлайн:

1. Особисто це можна зробити:

у ЦНАПі громади, куди переїхала людина;

в Управлінні соцзахисту населення;

через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Для цього потрібно мати документи, які посвідчують особу та її реєстрацію в населеному пункті, який перебуває під окупацією або де ведуться бої.

2. Для оформлення заявки онлайн потрібно авторизуватися у застосунку Дія, після чого обрати послугу Допомога для ВПО. Послуга є комплексною, тобто у кілька кліків можна оформити і довідку ВПО, й виплати.

Щоб усе було коректно оформлено, в Дії має відображатися картка платника податків та один із паспортів (ID-картка чи закордонний біометричний паспорт).

Для дитини до 14 років довідку ВПО може оформити один із її батьків. Для цього в застосунку Дія батька/матері має відображатися свідоцтво про народження дитини.

Під час оформлення допомоги потрібно ставити відмітку про те, що заява подається і на дітей.

У разі отримання відмови через застосунок Дія потрібно звернутися до найближчого Управлінні соцзахисту населення. Якщо там не зможуть допомогти, можна звернутися за роз’ясненнями до Національної сервісної служби України (за номером 044 289 8789).

Щойно Ощадбанк перерахує кошти у банк, який зазначив у заявці переселенець, виплату буде зараховано на рахунок.

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