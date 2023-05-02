Распределение средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в 2023 году будет происходить по результатам голосования граждан на портале Дія.

Это позволит распределить финансирование между регионами в соответствии с фактическим количеством имеющегося населения, сообщила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Азархина.

Соответствующий законопроект 9165 О внесении изменений в Закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2023 год относительно использования средств государственного фонда регионального развития Верховная Рада на днях будет рассматривать в первом чтении.

По ее словам, до введения в Украине военного положения проекты для ГФРР отбирались в соответствии с государственной стратегией регионального развития и региональными стратегиями развития.

При этом распределение объема ДФРР было привязано к численности имеющегося населения в регионах и показателю валового регионального продукта из расчета на одного человека.

Поскольку из-за войны большое количество граждан выехали из своих домов, такое перераспределение больше не актуально. Поэтому документом предложено распределить средства ГФРР (2 млрд грн) по такому принципу:

50% – (1 млрд грн) — равными частями между всеми областями (за исключением Луганской) и городом Киевом;

50% (1 млрд грн) – дополнительно равными частями между 9 областями (Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской), которые требуют наибольшего внимания.

Софинансирование из местных бюджетов для проектов, реализуемых за счет ГФРР, составит не менее 10%, а для бюджетов городских территориальных общин: городов Киева и Севастополя и городов с населением более 225 тыс. человек – не менее 50%.

При этом малые города получат дополнительные баллы, что позволит их проектам на равных конкурировать с проектами больших городов.

Окончательный отбор проектов будет осуществляться путем открытого голосования граждан на портале Дія за проекты соответствующего региона по месту регистрации или месту пребывания (для ВПЛ).

По словам Азархиной, приоритетными направлениями инвестиционных программ на 2023 год должны стать строительство и ремонт объектов критической инфраструктуры (в частности, водопроводных, тепловых, электросетей); строительство и ремонт учреждений здравоохранения, центров предоставления административных услуг, центров безопасности граждан, сооружений гражданской защиты.

Кроме того, в приоритете должно быть также финансирование объектов, направленных на усиление региональной и локальной экономики, например создание условий для релокации производств.

— Алгоритм будет следующим: центральные органы власти, местное самоуправление, военные администрации подают проекты на конкурс в региональные комиссии. Комиссии оценивают проекты на онлайн-платформе в соответствии с определенными критериями и подают перечни проектов, набравшие достаточное количество баллов (более 25), в Мининфраструктуры, — рассказала Азархина.

Азархина добавила, что комиссия Мининфраструктуры, 50% которой составляют представители Комитета по вопросам бюджета, проверяет проекты на соответствие законодательству и подает их для открытого голосования граждан.

После этого граждане, достигшие 16 лет, могут подать один голос за один проект по месту регистрации места жительства или временного пребывания. После этого будут сформированы рейтинговые списки победителей, которые Минцифры передаст в регионы, а Мининфраструктуры подает Кабмину для утверждения предложений по распределению финансирования.

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