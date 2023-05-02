Рада підтримала розподіл грошей на регіональний розвиток через голосування в Дії – законопроєкт

Розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у 2023 році буде відбуватися за результатами голосування громадян на порталі Дія.

Це дасть змогу розподілити фінансування між регіонами відповідно до фактичної кількості наявного населення, повідомила заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна.

Відповідний законопроєкт 9165 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2023 рік щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку Верховна Рада днями розглядатиме у першому читанні.

За її словами, до запровадження в Україні воєнного стану проєкти для ДФРР відбиралися відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку.

Водночас розподіл обсягу ДФРР був прив’язаний до чисельності наявного населення в регіонах та показника валового регіонального продукту із розрахунку на одну особу.

Оскільки через війну велика кількість громадян виїхали зі своїх домівок, такий перерозподіл більше не актуальний. Тож документом запропоновано розподілити кошти ДФРР (2 млрд грн) за таким принципом:

50% (1 млрд грн) – рівними частинами між усіма областями (за винятком Луганської) та містом Києвом;

50% (1 млрд грн) – додатково рівними частинами між 9 областями (Донецькою, Житомирською, Запорізькою, Київською, Миколаївською, Сумською, Харківською, Херсонською, Чернігівською), які потребують найбільшої уваги.

Співфінансування з місцевих бюджетів для проєктів, що реалізуються за рахунок ДФРР, становитиме щонайменше 10%, а для бюджетів міських територіальних громад: міст Києва і Севастополя та міст з населенням понад 225 тис. осіб – не менше за 50%.

При цьому малі міста отримають додаткові бали, що дасть змогу їхнім проєктам на рівних конкурувати з проєктами великих міст.

Остаточний відбір проєктів здійснюватиметься шляхом відкритого голосування громадян на порталі Дія за проєкти відповідного регіону за місцем реєстрації або місцем перебування (для ВПО).

За словами Азархіної, пріоритетними напрямами інвестиційних програм на 2023 рік мають стати будівництво і ремонт об’єктів критичної інфраструктури (зокрема, водопровідних, теплових, електромереж); будівництво і ремонт закладів охорони здоров’я, центрів надання адміністративних послуг, центрів безпеки громадян, споруд цивільного захисту.

Крім того, в пріоритеті має бути також фінансування обʼєктів, спрямованих на посилення регіональної та локальної економіки, наприклад створення умов для релокації виробництв.

– Алгоритм буде таким: центральні органи влади, місцеве самоврядування, військові адміністрації подають проєкти на конкурс до регіональних комісій. Комісії оцінюють проєкти на онлайн-платформі відповідно до визначених критеріїв і подають переліки проєктів, які набрали достатню кількість балів (понад 25), до Мінінфраструктури, – розповіла Азархіна.

Азархіна додала, що комісія Мінінфраструктури, 50% якої становлять представники Комітету з питань бюджету, перевіряє проєкти на відповідність законодавству та подає їх для відкритого голосування громадян.

Після цього громадяни, які досягли 16 років, можуть подати один голос за один проєкт за місцем реєстрації місця проживання або тимчасового перебування. Після цього будуть сформовані рейтингові списки переможців, які Мінцифри передасть в регіони, а Мінінфраструктури подає Кабміну для затвердження пропозицій щодо розподілу фінансування.

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