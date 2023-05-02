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Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

У цих порадах немає суперечностей: Подоляк про слова Верещук і Лубінця про паспорт РФ на ТОТ

У цих порадах немає суперечностей: Подоляк про слова Верещук і Лубінця про паспорт РФ на ТОТ
Фото: Офіс президента

У порадах уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук громадянам на ТОТ немає жодних суперечностей.

Про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, потрібно максимально намагатися уникати отримання російського паспорта, однак його варто взяти для уникнення репресій і катування.

– Якщо ви маєте можливість не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій, катувань, тоді беріть. Принципова громадянська позиція заслуговує найвищої оцінки. Але ніхто не виграє від збільшення числа українських полонених чи закатованих громадян, – вважає Подоляк.

Радник Офісу президента запевняє, що Україна не має намірів переслідувати громадян, які пасивно отримали російське громадянство для власного виживання.

– Ключове – пасивно, під жорстким примусом. Це одна з технологій залякування з боку РФ і безумовна ознака системного геноцидного формату війни… Водночас кожен із тих, хто активно сприяли окупантам, обіймали посади в окупаційних адміністраціях, допомагали в організації псевдореферендумів і під камери брали російські паспорти, відповідатиме перед законом, – наголосив Подоляк.

Нещодавно Ірина Верещук закликала українців на тимчасово окупованих російськими військами територіях не погоджуватися на російське громадянство, відкидати співпрацю з окупантами, за можливості виїжджати з ТОТ та чекати на звільнення ЗСУ.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що українці на тимчасово окупованих територіях мають взяти російський паспорт або у будь-який спосіб виїжджати з ТОТ, щоб зберегти власне життя, інакше їх можуть заарештувати та піддати катуванням.

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Ірина Верещук, Війна в Україні, Громадянство РФ, Дмитро Лубінець, Михайло Подоляк, Офіс президента
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