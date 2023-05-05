Оккупанты готовят “эвакуацию” украинцев из трех городов в Запорожской области – Федоров

Российские захватчики начали срочную “эвакуацию” населения из Пологов, Токмака и Молочанска на оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, людей планируют вывезти в Бердянск. Причиной оккупанты называют обострение на линии боевого соприкосновения.

— Настораживает, что в очередной раз принудительно хотят эвакуировать, в частности, и детей. Как их приходится потом разыскивать по всей эрефии (РФ. — Ред.), мы уже видели, — отметил Федоров.

Он также рассказал, что в Мелитополе паника накрывает оккупантов — на автозаправках постоянные очереди. А работникам коммунальных предприятий выдали трудовые книжки.

Иван Федоров также рассказал, что псевдоглава Мелитопольского района Андрей Сигута собирался уехать в Россию. А теперь стало известно, что оккупанты сняли его с должности.

Новым “руководителем” Мелитопольского района стал бывший начальник отдела коммунальной инфраструктуры департамента городского хозяйства оккупированного Севастополя Сергей Коноплев.

Напомним, что 30 апреля во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы. А еще в городе россияне захватили здание католического костела Рождества Пресвятой Девы Марии.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.