Окупанти готують “евакуацію” українців із трьох міст на Запоріжжі – Федоров

Російські загарбники розпочали термінову “евакуацію” населення з Пологів, Токмака й Молочанська, що на окупованій частині Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, людей планують вивезти до Бердянська. Причиною окупанти називають загострення на лінії бойового зіткнення.

– Насторожує, що вкотре примусово хочуть евакуювати, зокрема, і дітей. Як їх доводиться потім розшукувати по всій ерефії (РФ. – Ред.), ми вже бачили, – наголосив Федоров.

Він також розповів, що в Мелітополі паніка накриває окупантів – на автозаправках постійні черги. А працівникам комунальних підприємств видали трудові книжки.

Іван Федоров також розповів, що псевдоголова Мелітопольського району Андрій Сігута збирався поїхати до Росії. А тепер стало відомо, що окупанти зняли його з посади.

Новим “керівником” Мелітопольського району став колишній начальник відділу комунальної інфраструктури департаменту міського господарства окупованого Севастополя Сергій Конопльов.

Нагадаємо, що 30 квітня у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. А ще у місті росіяни захопили будівлю католицького костелу Різдва Пресвятої Діви Марії.

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