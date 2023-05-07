Образовались большие очереди: оккупанты бегут из Мелитополя в Крым — Федоров

В Мелитополе на центральной площади стоят автобусы, которые вывозят оккупантов и гражданских. В городе РФ спровоцировала бешеную панику и огромные очереди.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров. Он обнародовал фотографии, на которых видно очереди на КПП Чонгар по дороге от Мелитополя до временно оккупированного Крыма.

— Военные и владельцы спецпропусков — вне очереди. Грузовики с награбленным — в отдельной очереди. А тысячам легковых авто — минимум пять часов ожидания, — отметил Федоров.

По его словам, так называемая эвакуация происходит не только в тех 16 населенных пунктах, которые РФ объявила публично.

В частности, в Мелитополе на территории первой гимназии и центральной площади стоят автобусы, которые забирают в основном прокремлевских коллаборантов.

Федоров рассказал, что оккупанты выехали из ряда административных зданий — российские сторонники сжигают все документы и массово убегают оттуда.

Фото: Иван Федоров

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