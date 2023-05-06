Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Мэр Мелитополя призвал не соглашаться на “эвакуацию”, которую предлагают оккупанты

російський окупант
Фото: Getty Images

Мэр города Мелитополь (Запорожская область) Иван Федоров призывает жителей временно оккупированных территорий не “эвакуироваться” вместе с российскими оккупантами.

Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона Єдині новини.

Федоров обратил внимание, что вчера оккупанты объявили “эвакуацию” с временно захваченной части Запорожской области. Речь идет о минимум 15 населенных пунктах.

По этим городам и территориальным общинам начали курсировать автобусы, предлагающие жителям уехать. Желающих вывозят даже ночью.

– Сегодня принудительный характер это носит только для детей. Враг пытается отобрать наших детей из городов Васильевка, Токмак, Молочанск, Энергодар под видом якобы вывоза на каникулы. Как говорит враг, это будет “лишь на несколько недель”, пока пройдет контрнаступление ВСУ, — уточнил Федоров.

Рашисты вывозят людей на территорию временно оккупированных Бердянска и Кирилловки, где есть большое количество баз отдыха и гостиниц.

По данным Федорова, захватчики планируют “временно переместить” около 70 тыс. жителей из населенных пунктов вдоль линии фронта и обустроить там военные базы в ожидании контрнаступления ВСУ.

В связи с этим Федоров призвал людей не отдавать детей врагу, а по возможности самостоятельно выезжать из оккупации.

– Мы видим, как это происходило на правобережье Херсонской области, когда жителей под предлогом фейковой “эвакуации” депортировали в самые отдаленные регионы РФ. И там сегодня на них оказывается давление за их национальную принадлежность…

Мы обращаемся к жителям: если есть возможность собственными силами уехать из временной оккупации, то это нужно делать. Нужно ли отдавать своих детей врагу для “эвакуации”? Точно нет. И нужно ли самим эвакуироваться вражескими автобусами? Точно нет, — подчеркнул мэр Мелитополя.

Он напомнил, что возвращать потом депортированных людей в Украину очень сложно.

Федоров также рассказал, что к “эвакуации” готовятся оккупанты и в южной части Запорожской области, например, в Мелитополе. Там вчера на территории школ и на центральной площади были замечены автобусы.

В Мелитополе рашисты массово вывозят компьютеры и жгут документы. Такие действия оккупантов были замечены в “миграционной службе”, где они ранее принудительно раздавали паспорта РФ, и в “военной полиции”, находящейся в помещении бывшего офиса ГБР.

Существует угроза мародерства: в оккупированный Крым уже идут колонны грузовиков, вероятно, с награбленным имуществом.

Читайте также
Вывозят технику и сжигают документы: в Мелитополе среди оккупантов паника из-за контрнаступления ВСУ
російський окупант

А в эфире марафона на телеканале FREEДОМ Иван Федоров спрогнозировал судьбу коллаборантов и гауляйтеров в Запорожской области. Он уточнил, что россияне уже вывозят тех, “кто для них важен”. Это, в частности, происходит в Мелитополе.

– Мы получаем информацию, что некоторые приехавшие из РФ гауляйтеры поспешно собрались и уехали в неизвестном направлении. А что касается тех коллаборантов, которые предали, я думаю, что наиболее “топовых” они устранят (ликвидируют, — Ред.) сами, и это произойдет в ближайшее время. А остальных покинут, и они будут отвечать перед украинскими судами, – заявил Федоров.

Накануне мэр Мелитополя сообщал, что российские захватчики приступили к срочной “эвакуации” людей из Пологов, Токмака и Молочанска Запорожской области. Причиной оккупанты называют обострение на линии столкновения.

Іван Федоров, Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Враг активизировал работу БпЛА: ПВО Украины уничтожила пять дронов РФ
Мэр Мелитополя призвал не соглашаться на “эвакуацию”, которую предлагают оккупанты
Ударить может не только ракетами: устроит ли Россия массированную атаку по Украине 9 мая
ракетні удари ракета
Информация о полной остановке Запорожской АЭС не соответствует действительности — Энергоатом
Мэр Мелитополя призвал не соглашаться на “эвакуацию”, которую предлагают оккупанты
РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей
Мэр Мелитополя призвал не соглашаться на “эвакуацию”, которую предлагают оккупанты
Громко почти каждый день: в Севастополе снова раздаются взрывы
вибух
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
Мэр Мелитополя призвал не соглашаться на “эвакуацию”, которую предлагают оккупанты
В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны
Мэр Мелитополя призвал не соглашаться на “эвакуацию”, которую предлагают оккупанты
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город
Мэр Мелитополя призвал не соглашаться на “эвакуацию”, которую предлагают оккупанты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Мэр Мелитополя призвал не соглашаться на “эвакуацию”, которую предлагают оккупанты
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь