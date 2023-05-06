Мэр Мелитополя призвал не соглашаться на “эвакуацию”, которую предлагают оккупанты

Мэр города Мелитополь (Запорожская область) Иван Федоров призывает жителей временно оккупированных территорий не “эвакуироваться” вместе с российскими оккупантами.

Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона Єдині новини.

Федоров обратил внимание, что вчера оккупанты объявили “эвакуацию” с временно захваченной части Запорожской области. Речь идет о минимум 15 населенных пунктах.

По этим городам и территориальным общинам начали курсировать автобусы, предлагающие жителям уехать. Желающих вывозят даже ночью.

– Сегодня принудительный характер это носит только для детей. Враг пытается отобрать наших детей из городов Васильевка, Токмак, Молочанск, Энергодар под видом якобы вывоза на каникулы. Как говорит враг, это будет “лишь на несколько недель”, пока пройдет контрнаступление ВСУ, — уточнил Федоров.

Рашисты вывозят людей на территорию временно оккупированных Бердянска и Кирилловки, где есть большое количество баз отдыха и гостиниц.

По данным Федорова, захватчики планируют “временно переместить” около 70 тыс. жителей из населенных пунктов вдоль линии фронта и обустроить там военные базы в ожидании контрнаступления ВСУ.

В связи с этим Федоров призвал людей не отдавать детей врагу, а по возможности самостоятельно выезжать из оккупации.

– Мы видим, как это происходило на правобережье Херсонской области, когда жителей под предлогом фейковой “эвакуации” депортировали в самые отдаленные регионы РФ. И там сегодня на них оказывается давление за их национальную принадлежность… Мы обращаемся к жителям: если есть возможность собственными силами уехать из временной оккупации, то это нужно делать. Нужно ли отдавать своих детей врагу для “эвакуации”? Точно нет. И нужно ли самим эвакуироваться вражескими автобусами? Точно нет, — подчеркнул мэр Мелитополя.

Он напомнил, что возвращать потом депортированных людей в Украину очень сложно.

Федоров также рассказал, что к “эвакуации” готовятся оккупанты и в южной части Запорожской области, например, в Мелитополе. Там вчера на территории школ и на центральной площади были замечены автобусы.

В Мелитополе рашисты массово вывозят компьютеры и жгут документы. Такие действия оккупантов были замечены в “миграционной службе”, где они ранее принудительно раздавали паспорта РФ, и в “военной полиции”, находящейся в помещении бывшего офиса ГБР.

Существует угроза мародерства: в оккупированный Крым уже идут колонны грузовиков, вероятно, с награбленным имуществом.

А в эфире марафона на телеканале FREEДОМ Иван Федоров спрогнозировал судьбу коллаборантов и гауляйтеров в Запорожской области. Он уточнил, что россияне уже вывозят тех, “кто для них важен”. Это, в частности, происходит в Мелитополе.

– Мы получаем информацию, что некоторые приехавшие из РФ гауляйтеры поспешно собрались и уехали в неизвестном направлении. А что касается тех коллаборантов, которые предали, я думаю, что наиболее “топовых” они устранят (ликвидируют, — Ред.) сами, и это произойдет в ближайшее время. А остальных покинут, и они будут отвечать перед украинскими судами, – заявил Федоров.

Накануне мэр Мелитополя сообщал, что российские захватчики приступили к срочной “эвакуации” людей из Пологов, Токмака и Молочанска Запорожской области. Причиной оккупанты называют обострение на линии столкновения.

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