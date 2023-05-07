Утворилися великі черги: окупанти тікають з Мелітополя до Криму – Федоров

У Мелітополі на центральній площі стоять автобуси, які вивозять окупантів та цивільних. У місті РФ спровокувала шалену паніку та величезні черги.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. Він оприлюднив фотографії, на яких видно черги на КПП Чонгар дорогою від Мелітополя до тимчасово окупованого Криму.

– Військові та власники спецперепусток – поза чергою. Вантажівки з награбованим – в окремій черзі. А тисячам легкових авто – щонайменше п’ять годин очікування, – зазначив Федоров.

За його словами, так звана евакуація відбувається не лише в тих 16 населених пунктах, які РФ оголосила публічно.

Зокрема, у Мелітополі на території першої гімназії та центральній площі стоять автобуси, які забирають здебільшого прокремлівських колаборантів.

Федоров розповів, що окупанти виїхали з низки адміністративних будівель – російські прибічники спалюють всі документи та масово тікають звідти.

Фото: Іван Федоров

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