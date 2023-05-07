Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Утворилися великі черги: окупанти тікають з Мелітополя до Криму – Федоров

Утворилися великі черги: окупанти тікають з Мелітополя до Криму – Федоров

У Мелітополі на центральній площі стоять автобуси, які вивозять окупантів та цивільних. У місті РФ спровокувала шалену паніку та величезні черги.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. Він оприлюднив фотографії, на яких видно черги на КПП Чонгар дорогою від Мелітополя до тимчасово окупованого Криму.

– Військові та власники спецперепусток – поза чергою. Вантажівки з награбованим – в окремій черзі. А тисячам легкових авто – щонайменше п’ять годин очікування, – зазначив Федоров.

За його словами, так звана евакуація відбувається не лише в тих 16 населених пунктах, які РФ оголосила публічно.

Зокрема, у Мелітополі на території першої гімназії та центральній площі стоять автобуси, які забирають здебільшого прокремлівських колаборантів.

Федоров розповів, що окупанти виїхали з низки адміністративних будівель – російські прибічники спалюють всі документи та масово тікають звідти.

Читайте також
Мер Мелітополя закликав не погоджуватися на “евакуацію”, яку пропонують окупанти
російський окупант

Фото: Іван Федоров

Іван Федоров, Війна в Україні, Евакуація, Запорізька область, Крим, Мелітополь, Чонгар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бомбардувальник Ту-22М3: чому він такий небезпечний, головні характеристики
Бомбардувальник Ту-22М3
СБУ про підрив авто з Прилєпіним: смерть – єдина перспектива для окупантів
Утворилися великі черги: окупанти тікають з Мелітополя до Криму – Федоров
У Дніпрі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги
Утворилися великі черги: окупанти тікають з Мелітополя до Криму – Федоров
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
На Херсонщині сапери потрапили під обстріл: є загиблі та поранені
Утворилися великі черги: окупанти тікають з Мелітополя до Криму – Федоров
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
Утворилися великі черги: окупанти тікають з Мелітополя до Криму – Федоров
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
Утворилися великі черги: окупанти тікають з Мелітополя до Криму – Федоров
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто
Утворилися великі черги: окупанти тікають з Мелітополя до Криму – Федоров
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Утворилися великі черги: окупанти тікають з Мелітополя до Криму – Федоров
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь