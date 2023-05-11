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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Во время продленного комендантского часа в Херсоне обнаружили корректировщиков огня — ОВА

Херсон

В Херсоне во время удлиненного комендантского часа, который длился 56 часов, задержали корректировщиков российской артиллерии и нашли схрон оружия. Всего зарегистрировали девять уголовных производств.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, были задержаны два корректировщика вражеского артиллерийского огня.

Прокудин отметил, что правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, арестовали двух человек, которые находились в розыске, и обнаружили сторонников Москвы.

— На кладбище найден схрон оружия, из незаконного оборота было изъято автоматическое оружие, пистолеты, гранаты, тротиловые шашки. Проведено четыре обыска по уголовным производствам, начатых в отношении причастности граждан к коллаборативной деятельности. Во время обысков обнаружены флаги РФ, списки лиц для получения российских выплат, похищенная бытовая техника, — отметил глава ОВА.

В общем проверку прошли около 20 тыс. граждан, 355 транспортных средств, 28 плавсредств и 253 нарушителя комендантского часа.

Комендантский час в Херсоне длился с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая. В течение этих 58 часов было запрещено передвигаться и находиться на улицах города, а также Херсон закрыли на въезд и выезд.

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Фото: Херсонская ОВА

Война в Украине, Новости Херсона, Херсон, Херсонская область, Херсонщина
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