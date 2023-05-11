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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Під час подовженої комендантської години в Херсоні виявили коригувальників вогню – ОВА

Херсон

У Херсоні під час подовженої комендантської години, яка тривала 56 годин, затримали коригувальників російської артилерії та знайшли схрон зброї. Загалом зареєстрували дев’ять кримінальних проваджень.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, було затримано двох коректувальників ворожого артилерійського вогню.

Прокудін зазначив, що правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси, заарештували двох осіб, які перебували в розшуку, і виявили прихильників Москви.

– На кладовищі знайдено схрон зброї, з незаконного обігу було вилучено автоматичну зброю, пістолети, гранати, тротилові шашки. Проведено чотири обшуки у кримінальних провадженнях, розпочатих щодо причетності громадян до колаборативної діяльності. Під час обшуків виявлено прапори РФ, списки осіб для отримання російських виплат, викрадену побутову техніку, – зазначив очільник ОВА.

Загалом перевірку пройшли близько 20 тис. громадян, 355 транспортних засобів, 28 плавзасобів і 253 порушники комендантської години.

Комендантська година у Херсоні тривала з 20:00 5 травня до 06:00 8 травня. Протягом цих 58 годин було заборонено пересуватися і перебувати на вулицях міста, а також Херсон закрили на в’їзд і виїзд.

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Фото: Херсонська ОВА

Війна в Україні, Новини Херсону, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
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