Видели бы вы лица тех, кто вернулся из плена, когда мы рассказываем, что отбили Херсон — Приймак

Пожалуй, нет вопросов от матерей, родителей, жен, мужей пропавших без вести защитников, защитниц или тех, кто попал в плен, на которые бы не пришлось отвечать руководительнице Центрального представительства Координационного штаба Юлии Приймак. У нее адски сложное место работы. Держит в памяти детали обменов пленных, знает о сложностях переговоров с врагом, общается с родными и с теми, кого удалось вернуть.

— Юлия, расскажите, пожалуйста, какая основная задача стоит перед Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными?

— Координационный штаб был создан постановлением Кабинета министров сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Это межведомственная структура, в которую входят представители всех Сил обороны и безопасности Украины. Основной задачей штаба, конечно, является возвращение всех и каждого. Мы будем работать до полного выполнения этих задач.

Кроме того, штаб сопровождает и поддерживает и семьи военнопленных, и семьи пропавших без вести. При этом для нас статус — военный или гражданское лицо — значения не имеет.

— Какие моменты самые сложные в вашей работе?

— Легкой работы во время войны не бывает. Но для многих представителей Координационного штаба, тем более причастных к общению с семьями, это больше, чем работа.

Скажу о себе. Я мать двоих сыновей и в ожидании третьего ребенка, поэтому пропускаю через сердце те эмоции, которые испытывают семьи наших защитников.

Мы общаемся со многими семьями, соприкасаемся со всеми проблемами. Это тяжело. Представляете, что переживает мать, которая ждет единственного сына. Что переживает жена, у которой муж попал в плен и не увидел новорожденного ребенка. Родители, семьи. Их эмоции не передать словами. Мы переживаем вместе с ними, и это непросто.

— Омбудсмен сказал, что в плену находятся военные, которые считались пропавшими с 2014-2015 годов. Как удалось их найти? И обменяли ли их уже?

Следует не забывать об этом никогда — война у нас продолжается с 2014 года. Также надо помнить и искать всех людей, которые находятся в плену уже на протяжении длительного времени, некоторые с 2014-го. Мы их возвращаем. К сожалению, тех воинов, которые попали в плен после полномасштабного вторжения, гораздо больше.

— Как их ищете?

— Мы знаем, что они находятся в плену. Однако переговоры идут очень тяжело. Но могу сказать, что у нас уже есть уникальный опыт, который мы не обнародуем. Просто знайте об этом, когда мы возвращаем своих домой.

— Чтобы вы посоветовали людям, которые потеряли связь с военнослужащим. Что делать, куда обращаться?

— Люди, которые не знают, где находятся их родные — военнослужащие или гражданские, которые потеряли с ними связь, должны обратиться в Координационный штаб.

Есть очень много нюансов в написании заявлений, подаче информации. Поэтому чтобы было проще, Координационный штаб разработал дорожную карту.

Наши специалисты расскажут, что и как нужно делать. Мы поможем при написании заявлений в полицию, при сдаче ДНК-тестов, при подаче заявлений в Красный Крест. У нас есть юристы, их консультации также бесплатные.

После возвращения пленного его и дальше будет сопровождать Координационный штаб. Надо только обратиться к нам, и мы скорректируем ваши дальнейшие действия.

— Юлия, вы встречаете пленных после возвращения домой, о чем они просят или спрашивают в первую очередь?

— В первую очередь интересуются, что на фронте. Ведь они были изолированы от любой информации. Видели бы вы их лица, когда мы рассказываем, что отбили Херсон, что готовится контрнаступление.

А потом просят телефон. Звонят мамам, женам. И обязательно вспоминают о тех, кто остался в плену. Передают контакты их родных, чтобы им сообщили — сын, муж или отец жив. И очень просят не выкладывать в сетях звания, воинские части или награды защитников, особенно в поисковых ресурсах, потому что это может повредить ребятам в плену.

Мы касаемся всех проблем. Мы как один большой механизм или, правильнее сказать, семья, все сплоченные и нацелены на главное — возвращение всех наших. Мы сильны и мы победим!

Фото: Юлія Приймак

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