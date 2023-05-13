Бачили б ви обличчя тих, хто повернувся з полону, коли ми розказуємо, що відбили Херсон – Приймак

Мабуть, немає запитань від матерів, батьків, дружин, чоловіків зниклих безвісти захисників, захисниць чи тих, що потрапили до полону, на які б не довелося відповідати керівниці Центрального представництва Координаційного штабу Юлії Приймак. У неї пекельно складне місце роботи. Тримає в пам’яті деталі обмінів полонених, знає про складнощі переговорів з ворогом, спілкується з рідними і тими, кого вдалося повернути.

– Юліє, розкажіть, будь ласка, яке основне завдання стоїть перед Координаційний штабом з питань поводження з військовополоненими?

– Координаційний штаб був створений постановою Кабінету міністрів одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Це міжвідомча структура, до якої входять представники всіх Сил оборони та безпеки України. Основним завданням штабу, звичайно, є повернення всіх і кожного. Ми будемо працювати до повного виконання цих завдань.

Крім того, штаб супроводжує і підтримує і сім’ї військовополонених, і родини зниклих безвісти. При цьому для нас статус – військовий чи цивільна особа – значення не має.

– Які моменти найскладніші у вашій роботі?

– Легкої роботи під час війни не буває. Але для багатьох представників Координаційного штабу, тим паче дотичних до спілкування з родинами, це більше, ніж робота.

Скажу про себе. Я мати двох синів і в очікуванні третьої дитини, тому пропускаю через серце всі ті емоції, які відчувають родини наших оборонців.

Ми спілкуємося з багатьма сім’ями, дотичні до всіх проблем. Це важко. Уявляєте, що переживає мати, яка чекає єдиного сина. Що переживає дружина, в якої чоловік потрапив у полон і не побачив новонароджену дитину. Батьки, сім’ї… Їхні емоції не передаси словами. Ми переживаємо разом з ними, і це непросто.

– Омбудсмен сказав, що в полоні перебувають військові, які вважались зниклими з 2014-2015 років. Як вдалось їх знайти? І чи обміняли їх уже?

– Потрібно не забувати про це ніколи – війна у нас триває з 2014 року. Так само треба пам’ятати і шукати всіх людей, які перебувають у полоні вже впродовж тривалого часу, дехто з 2014-го. Ми їх повертаємо. На жаль, тих воїнів, які потрапили в полон після повномасштабного вторгнення, набагато більше.

– Як їх шукаєте?

– Ми знаємо, що вони перебувають у полоні. Проте переговори йдуть дуже важко. Але можу сказати, що у нас уже є унікальний досвід, який не маємо права оприлюднювати. Просто знайте про це, коли ми повертаємо своїх додому.

– Щоб ви порадили людям, які втратили зв’язок з військовослужбовцем. Що робити, куди звертатися?

– Якщо ви не знаєте, де рідні – військовослужбовці чи цивільні, якщо втратили з ними зв’язок, обов’язково зверніться до Координаційного штабу.

Є дуже багато нюансів у написанні заяв, подаванні інформації. Тому щоб було простіше, Координаційний штаб розробив дорожню карту.

Наші фахівці розкажуть, що і як потрібно робити. Ми допоможемо під час написання заяв до поліції, здавання ДНК-тестів, подаванні заяв до Червоного Хреста. У нас є юристи, їхні консультації також безкоштовні.

Після повернення полоненого його і далі супроводжуватиме Координаційний штаб. Треба тільки звернутися до нас, і ми скоригуємо ваші подальші дії.

– Юліє, ви зустрічаєте полонених після повернення додому, про що вони просять чи запитують найперше?

– Найперше цікавляться, що на фронті. Адже вони були ізольовані від будь-якої інформації. Бачили б ви їхні обличчя, коли ми розказуємо, що відбили Херсон, що готується контрнаступ.

А потім просять телефон. Телефонують мамам, дружинам. І обов’язково згадують про тих, хто залишився в полоні. Передають контакти їхніх рідних, щоб їм повідомили – син, чоловік чи батько живий. І дуже просять не викладати в мережах звання, військові частини чи нагороди захисників, особливо в пошукових ресурсах, бо це може зашкодити хлопцям в полоні.

Ми дотичні до всіх проблем. Ми як один великий механізм чи, правильніше сказати, сім’я, всі згуртовані і націлені на головне – повернення усіх наших. Ми сильні і ми переможемо!

Фото: Юлія Приймак

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