У РФ немає сил для повторення масштабних наступальних дій: у ГУР розповіли, до чого готуються окупанти
У російських військ нині немає можливостей, ресурсів і резервів на повторення масштабних наступальних дій проти України. Однак окупанти готувалися до оборони весь цей час.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.
За його словами, Україна робить все можливе заради захисту національних інтересів та деокупації територій. Енергетичний бліцкриг окупантів провалився, а зима закінчилася, тому зараз основними цілями ракетних ударів РФ є українські військові об’єкти, сили, засоби та техніка.
Представник ГУР розповів, що у Росії зараз скрутна ситуація через санкції, обмежені можливості власного військово-промислового комплексу, тому окупанти активно шукають засоби компенсації та заміни не лише щодо ударних дронів-камікадзе Shahed.
Зокрема, іранські дрони — це лише один з небагатьох системних здобутків окупантів із залучення іноземних ресурсів. У росіян є достатньо великий запас ракет С-300, які можуть тривалий час завдавати шкоди та ударів, особливо по прифронтових прикордонних територіях, стверджує Юсов.
Він вважає, що ворог враховуватиме постачання будь-яких нових видів озброєння Україні для базування та дислокації російських сил, а також охорони та посилення засобів протиповітряної протиракетної оборони різних об’єктів.
Нині РФ активно атакує території, зокрема Північ України. Це поєднується з активізацією ворожих ДРГ, які намагаються промацувати державний кордон. Загалом ворог переходить до оборони (окрім окремих напрямків, зокрема Бахмутського), наголосив представник ГУР.
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