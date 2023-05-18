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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Почти +30 и дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на выходные

Погода у травні, бузок
Фото: Pixabay

Погода в Украине в выходные, 20 и 21 мая, будет теплой, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможны порывы ветра до 15-20 м/с, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

В частности, в субботу, 20 мая, в центральных, западных и северных областях ожидается местами кратковременный дождь и гроза, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью преимущественно +10 +16, на Западе прохладнее: +7 +13. А днем столбики термометров поднимутся до +21 +27, на Юге — до +29 градусов.

В воскресенье, 21 мая, дожди с грозами переместятся в южные, восточные, а также Полтавскую и Днепропетровскую области. Температурные показатели будут близки к субботним.

— Ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с. Днем 20 мая в центральных, западных и северных областях, 21 мая в южной и восточной частях при грозах местами порывы ветра 15-20 м/с, — отмечают синоптики.

Ранее синоптики прогнозировали, что в мае 2023 не ожидается температурных аномалий , однако часто будет идти дождь в западных областях Украины.

По их данным, средняя температура в последний месяц весны ожидается на уровне +14 +18, а в горах — в диапазоне от +10 до +13, что близко к климатической норме.

Источник: Укргидрометцентр
Гроза, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды, Жара
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