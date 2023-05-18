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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Майже +30 та дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на вихідні

Погода у травні, бузок
Фото: Pixabay

Погода в Україні у вихідні, 20 та 21 травня, буде теплою, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, можливі пориви вітру до 15-20 м/с, прогнозують синоптики Укргідрометцентру.

Зокрема, у суботу, 20 травня, у центральних, західних та північних областях очікуються місцями короткочасний дощ і гроза, на решті території без опадів.

Температура повітря вночі переважно +10 +16, на Заході прохолодніше: +7 +13. А вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21 +27, на Півдні – до +29 градусів.

У неділю, 21 травня, дощі з грозами перемістяться у південні, східні, а також Полтавську та Дніпропетровську області. Температурні показники будуть близькі до суботніх.

– Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с. Удень 20 травня в центральних, західних і північних областях, 21 травня у південній та східній частинах під час гроз подекуди пориви вітру 15-20 м/с, – наголошують синоптики.

Раніше синоптики прогнозували, що у травні 2023 не очікується температурних аномалій , проте часто дощитиме у західних областях України.

За їхніми даними, середня температура в останній місяць весни очікується на рівні +14 +18, а в горах – в діапазоні від +10 до +13, що близько до кліматичної норми.

Джерело: Укргідрометцентр
Гроза, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди, Спека
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