Окупанти створили для себе пастку на лівобережжі Херсонської області – Гуменюк

Російські окупанти штучно підвищили рівень води у Каховському водосховищі, щоб нашкодити Україні, однак вони створили собі мінну пастку на лівому березі Херсонської області.

Про це заявила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Штучно піднімаючи воду в Каховському водосховищі вони намагаються провокувати ознаки техногенної катастрофи, але самі для себе створили пастку, оскільки залили водою ті ділянки узбережжя, які замінували, – розповіла Гуменюк.

Вона пояснила, що у пропагандистських пабліках спалахнув великий скандал через те, що окупанти втратили людей, коли затопили окремі ділянки Херсонської області без попередження.

Гуменюк стверджує, що окупати намагаються маневрувати на замінованих ділянках за допомогою човнів, які вони викрадають у місцевих жителів, а також забирають все, що їм може знадобитися, зокрема, боєкомплект.

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