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Сергей Костеж, Специальный корреспондент программы Факты недели
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Ключевые пункты остались под контролем РФ: как у Украины в свое время забрали Белгород и Кубань

Ключевые пункты остались под контролем РФ: как у Украины в свое время забрали Белгород и Кубань
Фото: Факты ICTV

В 1918 году современный Белгород был признан Брестским миром частью Украины. Советские газеты прямо так его и обозначали — как украинский город Белгород.

После того, как украинские большевики с российской помощью вытеснили войска УНР, Белгород временно стал даже столицей. Специальным декретом от 20 декабря 1918 года была подтверждена его принадлежность к Советской Украине.

Но через месяц большевики передумали. Когда украинское советское правительство переехало в Харьков, современный Белгород тогда передали России. Об этом говорится в проекте История PRO со специальным корреспондентом программы Факты недели, магистром истории Сергеем Костежем.

За передачу Белгорода и Стародубского района (теперь это юго-западная часть Брянской области) Украинская ССР тоже получила от России определенные территории. Речь идет о Путивле и Путивльском районе, которые сейчас в составе Сумской области. Там россияне некоторое время составляли даже большинство населения.

Но если за Стародуб и Белгород Украина что-то получила взамен за территорию, то вот отторжение Таганрога (Кубань) — это малопонятное.

В 1926 году Таганрог с округой просто вычленили из Украинской ССР и передали в Россию. В городе тогда насчитывалось 41% украинцев, а в районе — 70%. Это не помешало отобрать его и начать быструю русификацию этого пространства — еще более активно, чем это происходило в Советской Украине.

Цель этих так называемых обрезаний территорий была простой — сгладить границы, но так, чтобы самые выгодные ключевые пункты остались под контролем России.

Так и произошло — Стародуб стал перевалкой для отправки танков на Чернигов в феврале 2022 года, аналогичную роль выполнял Белгород — для Харькова, а Таганрог — для Мариуполя. Фактически россияне наступали с захваченных ранее украинских территорий.

По оценкам историков, в результате тех событий с передачей территорий Украина была лишена более 200 тыс. населения. Из них половина — это украинцы. А также более 40 тыс. кв. км территории — это примерно как самая большая в Украине Одесская область.

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Історія, Історія України, Белгород, Война в Украине
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