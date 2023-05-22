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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Блэкаут на Запорожской АЭС: энергетики возобновили питание станции

Блэкаут на Запорожской АЭС: энергетики возобновили питание станции
Фото: Минобороны

Укрэнерго возобновило линию электропередачи, которая питала Запорожскую АЭС – станция переходит на обеспечение украинской энергосистемы.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

— В результате повреждения высоковольтной линии Запорожская атомная электростанция лишилась питания от энергосистемы и работала от дизель-генераторов. Укрэнерго приложило максимум усилий и возобновило питание атомной станции от украинской энергосистемы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопреки утренней атаке РФ энергосистема Украины работает стабильно, производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей.

Однако энергетическая инфраструктура все же получила повреждения. Так, в Днепровском регионе повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряда подстанций Укрэнерго и операторов систем распределения.

В результате были обесточены потребители в Запорожье. Там уже возобновлено энергоснабжение по резервным схемам, а выдача мощности электростанции постепенно возобновляется.

Также в результате атаки россиян повреждены сети облэнерго на Днепропетровщине, питание возобновляется.

— Несмотря на это, в ночные часы при сниженном потреблении продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину сегодня отсутствует, – добавляют в Укрэнерго.

Напомним, что сегодня утром стало известно, что из-за очередной атаки Россией на территорию Украины в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, из которой питалась временно оккупированная Запорожская АЭС.

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