Окупанти перетворили енергоблоки ЗАЕС на логістичні й військові бази – ГУР

Російські військові продовжують мілітаризацію території Запорізької атомної електростанції, попри численні заклики з боку Міжнародного агентства з атомної енергії та світових лідерів зменшити свою присутність на ЗАЕС.

Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують як логістичні та військові бази, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР розповіли, що на цих майданчиках постійно перебуває особовий склад військ РФ, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та російських військовослужбовців постійно змінюється.

За даними ГУР, біля кожного енергоблока протягом дня може перебувати від п’яти до 20 одиниць техніки. Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23:00 ночі до 5:00 ранку).

Водночас всі вантажівки щільно закриті. Також є інформація, що в них можуть перебувати боєприпаси та вибухонебезпечні предмети.

Співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше один-два рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Людей, які намагалися провести обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають у госпіталі у важкому стані.

У ГУР наголошують, що дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій, під час яких Запорізька атомна електростанція відключалася від енергоживлення. Це загрожує радіаційній та світовій безпеці, стверджують експерти.

Джерело : Міноборони

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