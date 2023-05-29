Выезд из Украины юношей до 18 лет никто не ограничивал — Госпогранслужба

В Госпогранслужбе опровергли информацию в некоторых СМИ о якобы запрете выезда из Украины 17-летним юношам.

Пограничники уверяют, что после введения военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений).

— На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются, — отмечают в ГПСУ и отсылают к официальному документу — постановлению Кабмина №57 Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Напомнили также, что физическое лицо после достижения 16-летнего возраста имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины.

Ранее юрист Ростислав Кравец в комментарии Фактам ICTV также подтвердил, что 17-летние юноши имеют полное право пересекать границу Украины, несмотря на военное положение.

Источник : Госпогранслужба

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.