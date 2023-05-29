Выезд из Украины юношей до 18 лет никто не ограничивал — Госпогранслужба
В Госпогранслужбе опровергли информацию в некоторых СМИ о якобы запрете выезда из Украины 17-летним юношам.
Пограничники уверяют, что после введения военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений).
— На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются, — отмечают в ГПСУ и отсылают к официальному документу — постановлению Кабмина №57 Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.
Напомнили также, что физическое лицо после достижения 16-летнего возраста имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины.
Ранее юрист Ростислав Кравец в комментарии Фактам ICTV также подтвердил, что 17-летние юноши имеют полное право пересекать границу Украины, несмотря на военное положение.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко