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Выезд из Украины юношей до 18 лет никто не ограничивал — Госпогранслужба

Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
Фото: Getty Images

В Госпогранслужбе опровергли информацию в некоторых СМИ о якобы запрете выезда из Украины 17-летним юношам.

Пограничники уверяют, что после введения военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений).

— На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются, — отмечают в ГПСУ и отсылают к официальному документу — постановлению Кабмина №57 Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Напомнили также, что физическое лицо после достижения 16-летнего возраста имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины.

Ранее юрист Ростислав Кравец в комментарии Фактам ICTV также подтвердил, что 17-летние юноши имеют полное право пересекать границу Украины, несмотря на военное положение.

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Источник: Госпогранслужба
Война в Украине, Военное положение, Госпогранслужба, за кордон, ВСУ, мобілізація, Призов
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