Виїзд з України юнаків до 18 років ніхто не обмежував – Держприкордонслужба

У Держприкордонслужбі спростували інформацію у деяких ЗМІ про нібито заборону виїзду з України 17-річним юнакам.

Прикордонники запевняють, що після запровадження воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків).

– На 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються! – наголошують у ДПСУ і відсилають до офіційного документу – постанови Кабміну №57 Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Нагадали також, що фізична особа після досягнення 16-річного віку має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

Раніше юрист Ростислав Кравець у коментарі Фактам ICTV також підтвердив, що 17-річні юнаки мають повне право перетинати кордон України, попри воєнний стан.

Джерело : Держприкордонслужба

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