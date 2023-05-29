Виїзд з України юнаків до 18 років ніхто не обмежував – Держприкордонслужба
У Держприкордонслужбі спростували інформацію у деяких ЗМІ про нібито заборону виїзду з України 17-річним юнакам.
Прикордонники запевняють, що після запровадження воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків).
– На 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються! – наголошують у ДПСУ і відсилають до офіційного документу – постанови Кабміну №57 Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України.
Нагадали також, що фізична особа після досягнення 16-річного віку має право на вільний самостійний виїзд за межі України.
Раніше юрист Ростислав Кравець у коментарі Фактам ICTV також підтвердив, що 17-річні юнаки мають повне право перетинати кордон України, попри воєнний стан.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко