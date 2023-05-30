Станет жарче: синоптик рассказала, какой будет погода летом в Украине

Погода в Украине летом 2023 года станет теплее. Среднемесячная температура воздуха возрастет под влиянием глобального потепления.

Соответствующий прогноз озвучила синоптик Наталья Птуха в комментарии украинским журналистам.

— Кардинальных изменений не ожидается, единственное, еще больше уменьшится интенсивность локальных кратковременных дождей. Но в целом такая тенденция сохраняется. Температура будет оставаться на уровне от +12 °C до +14 °C ночью и от +24 °C до +26 °C днем, — отметила она.

Синоптик утверждает, что в течение трех лет доминировало явление Ла-Нинья (наиболее ярко выраженные проявления межгодовой изменчивости климата в глобальном масштабе). Она предполагает, что в следующие пять лет может стать значительно жарче.

Птуха отметила, что в мире повторно возможны рекордно высокие значения температуры летом с 2023 до 2027 годов, однако пока что продолжается нейтральная фаза. Соответствующие процессы люди начнут чувствовать уже следующим летом, то есть в 2024 году.

— Но даже в этом году, если июнь и июль на 1-1,5 °C станут выше нормы, то в августе среднемесячная температура может быть на 2 °C выше нормы. Будет немного жарче. Это общее наблюдение. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед, — считает Птуха.

Источник: NV

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.