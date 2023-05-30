Стане спекотніше: синоптик розповіла, якою буде погода влітку в Україні

Погода в Україні влітку 2023 року стане теплішою. Середньомісячна температура повітря зросте під впливом глобального потепління.

Відповідний прогноз озвучила синоптик Наталія Птуха у коментарі українським журналістам.

– Кардинальних змін не очікується, єдине, ще більше зменшиться інтенсивність локальних короткочасних дощів. Але загалом така тенденція зберігається. Температура залишатиметься на рівні від +12 °C до +14 °C вночі та від +24 °C до +26 °C вдень, – зазначила вона.

Синоптик стверджує, що протягом трьох років панувало явище Ла-Нінья (найбільше яскраво виражені прояви міжрічної мінливості клімату в глобальному масштабі). Вона припускає, що в наступні п’ять років може стати значно спекотніше.

Птуха зазначила, що у світі повторно можливі рекордно високі значення температури влітку з 2023 до 2027 років, однак поки що триває нейтральна фаза. Відповідні процеси люди почнуть відчувати вже наступного літа, тобто у 2024 році.

– Але навіть цього року, якщо червень і липень на 1−1,5 °C стануть вищими за норму, то в серпні середньомісячна температура може бути на 2 °C вищою за норму. Буде дещо спекотніше. Це загальне спостереження. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед, – вважає Птуха.

Джерело: NV

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