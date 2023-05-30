Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Стане спекотніше: синоптик розповіла, якою буде погода влітку в Україні

Стане спекотніше: синоптик розповіла, якою буде погода влітку в Україні
Фото: Pexels

Погода в Україні влітку 2023 року стане теплішою. Середньомісячна температура повітря зросте під впливом глобального потепління.

Відповідний прогноз озвучила синоптик Наталія Птуха у коментарі українським журналістам.

– Кардинальних змін не очікується, єдине, ще більше зменшиться інтенсивність локальних короткочасних дощів. Але загалом така тенденція зберігається. Температура залишатиметься на рівні від +12 °C до +14 °C вночі та від +24 °C до +26 °C вдень, – зазначила вона.

Синоптик стверджує, що протягом трьох років панувало явище Ла-Нінья (найбільше яскраво виражені прояви міжрічної мінливості клімату в глобальному масштабі). Вона припускає, що в наступні п’ять років може стати значно спекотніше.

Птуха зазначила, що у світі повторно можливі рекордно високі значення температури влітку з 2023 до 2027 років, однак поки що триває нейтральна фаза. Відповідні процеси люди почнуть відчувати вже наступного літа, тобто у 2024 році.

– Але навіть цього року, якщо червень і липень на 1−1,5 °C стануть вищими за норму, то в серпні середньомісячна температура може бути на 2 °C вищою за норму. Буде дещо спекотніше. Це загальне спостереження. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед, – вважає Птуха.

Читайте також
Погода, заборона на імпорт зерна та рука РФ: що буде з цінами на хліб в Україні
зерно

Джерело: NV

літо, Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, Спека
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Червень буде спекотним: синоптики дали прогноз на перший місяць літа
Погода у червні
На Київ та область насувається гроза
Гроза, блискавка
Майже +30 та дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на вихідні
Погода у травні, бузок
На людство чекає палюча спека: вчені попереджають про повернення Ель-Ніньо
аномальна спека посуха
Можна ховати теплі речі у шафу: в Україні до кінця тижня буде тепло
Стане спекотніше: синоптик розповіла, якою буде погода влітку в Україні
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
Перебудови, кондиціонери та пластикові вікна: як УПЦ МП похазяйнувала в Києво-Печерській лаврі
лавра Київ
Окупант, який здався в полон українському дрону, хоче повернутися до Росії
Стане спекотніше: синоптик розповіла, якою буде погода влітку в Україні
Україна наближається до енергонезалежності: на заході розгорнули пошук газових покладів
Стане спекотніше: синоптик розповіла, якою буде погода влітку в Україні
В Одесі можуть дозволити купатися в морі – умови
Одеса
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь