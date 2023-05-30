Враг сжег дома, люди остались под открытым небом: кто и как помогает Великой Дымерке, которая была в оккупации

Фонд Кока-Кола и Общество Красного Креста Украины помогают украинцам, которые были в оккупации.

Великая Дымерка, село на Киевщине, недавно получило очередную благотворительную помощь. В прошлом году люди целый месяц пробыли под вражеской оккупацией. За это время россияне уничтожили жилье сотен семей.

— Вспоминать оккупацию тяжело. Они ездили на танках и просто стреляли, куда им хотелось, куда попадут. Сожгли дом нам и соседям. Дотла. И так мы остались без ничего, — вспоминает Надежда Олежко, жительница Великой Дымерки.

Надежда – одна из 60 человек, которые ютятся в общежитии. Его предоставили местные власти. У каждого, кто здесь живет, во время оккупации Киевщины враг забрал все.

— Конечно, нам помогают. Продукты привозят, а вот сейчас — постель, одеяло, — говорит женщина.

Людей не бросили наедине с бедой. Вернуться великодимерцам к нормальной жизни помогают местные власти и социально ответственный бизнес.

За месяц в общежитии обустроили жилье.

— Нам предприятия помогали, мы навели здесь порядок. Завезли и стиральные машины, и холодильники, и некоторую мебель. Все потихоньку подвозили. Красный Крест Украины нам много помогал, — говорит Анатолий Бочкарев, председатель Великодимерской ОТГ.

Сегодня Украинский Красный Крест привез постельные комплекты, закупленные при поддержке Фонда Кока-Кола. Производитель напитков этого всемирно известного бренда, расположен именно в Великой Дымерке.

— Кока-Кола, когда зашла на нашу землю, она здесь, как говорится, приросла, и мы всегда обращаемся к ним за помощью. И не было ни разу, чтобы они нам отказали, — говорит Людмила Ярич, председатель Броварской горрайонной организации Общества Красного Креста Украины.

Кока-Кола в Украине уже 31 год, и с первых дней работы компания считает себя неотъемлемой частью общин, в которых работает.

— Зимой Кока-Кола привезла в Украину 70 тысяч продуктовых наборов для жителей пострадавших общин и внутренне перемещенных лиц. Кроме этого, роздано более 5 млн литров собственной продукции компании. И сейчас, в течение мая, совместно с Обществом Красного Креста Украины мы продолжаем развозить генераторы и постельные наборы для переселенцев, – говорит Андрей Бублик, директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове.

Компания также взяла на себя обязательства отстроить детский сад на Киевщине в поселке Богдановка рядом с Великой Дымеркой, который полностью разрушили оккупанты.

С февраля 2022 года Система Компаний Кока-Кола совместно с Фондом Кока-Кола выделили более $20 млн на оказание гуманитарной помощи и поддержку сотрудников компании, работающих в Украине.

Перед общежитием в Большой Дымерке помощь получил модульный городок во Львове, рассчитанный на более 1 400 человек.

В целом при поддержке Фонда Кока-Кола, жителям центров коллективного размещения внутренне перемещенных лиц было предоставлено 5 тыс. спальных комплектов; 54 генератора получили учреждения и громады, которые обустроили деятельность приютов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.