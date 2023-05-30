Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Суспільство
Валентина Андрейко, журналістка

Ворог спалив хати, люди залишилися просто неба: хто і як допомагає Великій Димерці, що була в окупації

кока-кола

Фундація Кока-Кола та Товариство Червоного Хреста України допомагають українцям, які були в окупації.

Велика Димерка, село на Київщині, нещодавно отримало чергову благодійну допомогу. Торік люди цілий місяць пробули під ворожою окупацією. За цей час росіяни знищили житла сотень родин.

– Згадувати окупацію важко. Вони їздили на танках і просто стріляли, куди їм хотілося, куди влучать. Спалили хату нам і сусідам. Вщент. І так ми залишилися без нічого, – згадує Надія Олежко, жителька Великої Димерки.

Пані Надія одна з 60 людей, які туляться в гуртожитку. Його надала місцева влада. У кожного, хто тут живе, під час окупації Київщини ворог забрав усе.

– Звісно, нам допомагають. Продукти привозять, а от зараз – постіль, ковдру, – каже жінка.

кока-кола

Людей не кинули наодинці з бідою. Повернутися великодимерцям до нормального життя допомагають місцева влада і соціально відповідальний бізнес. 

За місяць у гуртожитку облаштували житло.

– Нам підприємства допомагали, ми навели тут порядок. Завезли і пральні машини, і холодильники, і деякі меблі. Все потихеньку підвозили. Червоний Хрест України нам багато допомагав, – говорить Анатолій Бочкарьов, голова Великодимерської ОТГ.

Сьогодні Український Червоний Хрест привіз постільні комплекти, закуплені за підтримки Фундації Кока-Кола. Виробник напоїв цього всесвітньо відомого бренду, розташований саме у Великій Димерці.

– Кока-Кола, коли зайшла на нашу землю, вона тут, як кажуть, приросла, і ми завжди звертаємося до них по допомогу. І не було жодного разу, щоб вони нам відмовили, – говорить Людмила Ярич, голова Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України.

кока-кола

Кока-Кола в Україні  вже 31 рік, і з перших днів роботи компанія вважає себе невід’ємною частиною громад у яких працює.

– Взимку Кока-Кола привезла в Україну 70 тисяч продуктових наборів для мешканців постраждалих громад і внутрішньо переміщених осіб. Крім цього, роздано понад 5 млн літрів власної продукції компанії. І зараз, протягом травня, спільно з Товариством Червоного Хреста України ми продовжуємо розвозити генератори  та постільні набори для переселенців, – говорить Андрій Бублик, директор із корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові.

Компанія також взяла на себе зобов’язання відбудувати дитячий садочок на Київщині у селищі Богданівка поруч із Великою Димеркою, який вщент зруйнували окупанти. 

Від лютого 2022 року Система Компаній Кока-Кола спільно з Фундацією Кока-Кола виділили понад $20 млн на надання гуманітарної допомоги та підтримку співробітників компанії, які працюють в Україні.

Перед гуртожитком у великій Димерці допомогу отримало модульне містечко у Львові, розраховане на понад 1 400 осіб. 

Загалом за підтримки Фундації Кока-Кола, жителям центрів колективного розміщення внутрішньо переміщених було надано 5 тис. спальних комплектів; 54 генератори отримали установи та громади, які облаштували діяльність прихистків.

Читайте також
Син не хоче повертатися додому – так сподобався Львів: хто і як допомагає ВПО у модульному містечку
кока-кола

Coca-Cola, Війна в Україні, Київська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Правоохоронці показали наслідки атаки на Київщині
Ворог спалив хати, люди залишилися просто неба: хто і як допомагає Великій Димерці, що була в окупації
США не відкидають ідею надання Україні ATACMS – Байден
Джо Байден
ЗСУ за добу знищили 410 окупантів, майже 40 БПЛА та пів сотні ракет
Знищена російська техніка
29 із 31 дрона знищено – Повітряні сили про нічний обстріл України
мобільні групи ППО
Під завалами багатоповерхівки в Голосіївському районі шукають людей: що відомо
Пожежа в Голосіївському районі 30 травня 2023
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (30.05.2023)
Ворог спалив хати, люди залишилися просто неба: хто і як допомагає Великій Димерці, що була в окупації
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (29.05.2023)
Ворог спалив хати, люди залишилися просто неба: хто і як допомагає Великій Димерці, що була в окупації
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (29.05.2023)
Ворог спалив хати, люди залишилися просто неба: хто і як допомагає Великій Димерці, що була в окупації
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (29.05.2023)
Ворог спалив хати, люди залишилися просто неба: хто і як допомагає Великій Димерці, що була в окупації
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь