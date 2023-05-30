Ворог спалив хати, люди залишилися просто неба: хто і як допомагає Великій Димерці, що була в окупації

Фундація Кока-Кола та Товариство Червоного Хреста України допомагають українцям, які були в окупації.

Велика Димерка, село на Київщині, нещодавно отримало чергову благодійну допомогу. Торік люди цілий місяць пробули під ворожою окупацією. За цей час росіяни знищили житла сотень родин.

– Згадувати окупацію важко. Вони їздили на танках і просто стріляли, куди їм хотілося, куди влучать. Спалили хату нам і сусідам. Вщент. І так ми залишилися без нічого, – згадує Надія Олежко, жителька Великої Димерки.

Пані Надія – одна з 60 людей, які туляться в гуртожитку. Його надала місцева влада. У кожного, хто тут живе, під час окупації Київщини ворог забрав усе.

– Звісно, нам допомагають. Продукти привозять, а от зараз – постіль, ковдру, – каже жінка.

Людей не кинули наодинці з бідою. Повернутися великодимерцям до нормального життя допомагають місцева влада і соціально відповідальний бізнес.

За місяць у гуртожитку облаштували житло.

– Нам підприємства допомагали, ми навели тут порядок. Завезли і пральні машини, і холодильники, і деякі меблі. Все потихеньку підвозили. Червоний Хрест України нам багато допомагав, – говорить Анатолій Бочкарьов, голова Великодимерської ОТГ.

Сьогодні Український Червоний Хрест привіз постільні комплекти, закуплені за підтримки Фундації Кока-Кола. Виробник напоїв цього всесвітньо відомого бренду, розташований саме у Великій Димерці.

– Кока-Кола, коли зайшла на нашу землю, вона тут, як кажуть, приросла, і ми завжди звертаємося до них по допомогу. І не було жодного разу, щоб вони нам відмовили, – говорить Людмила Ярич, голова Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України.

Кока-Кола в Україні вже 31 рік, і з перших днів роботи компанія вважає себе невід’ємною частиною громад у яких працює.

– Взимку Кока-Кола привезла в Україну 70 тисяч продуктових наборів для мешканців постраждалих громад і внутрішньо переміщених осіб. Крім цього, роздано понад 5 млн літрів власної продукції компанії. І зараз, протягом травня, спільно з Товариством Червоного Хреста України ми продовжуємо розвозити генератори та постільні набори для переселенців, – говорить Андрій Бублик, директор із корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові.

Компанія також взяла на себе зобов’язання відбудувати дитячий садочок на Київщині у селищі Богданівка поруч із Великою Димеркою, який вщент зруйнували окупанти.

Від лютого 2022 року Система Компаній Кока-Кола спільно з Фундацією Кока-Кола виділили понад $20 млн на надання гуманітарної допомоги та підтримку співробітників компанії, які працюють в Україні.

Перед гуртожитком у великій Димерці допомогу отримало модульне містечко у Львові, розраховане на понад 1 400 осіб.

Загалом за підтримки Фундації Кока-Кола, жителям центрів колективного розміщення внутрішньо переміщених було надано 5 тис. спальних комплектів; 54 генератори отримали установи та громади, які облаштували діяльність прихистків.

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