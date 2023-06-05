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Общество
Валентина Чорна, редактор ленты

Количество населения в Украине значительно сократилось: социологи обнародовали свежие данные

населення
Фото: Depositphotos

Количество населения в Украине сократилось до 29 млн, из них работает только треть.

Об этом сообщил Украинский институт будущего.

По данным социологов, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину за границу выехали и не вернулись 8,6 млн украинцев.

По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам УИМ, составляет 29 млн человек.

— Работают лишь 9,1-9,5 млн украинцев, а если вычесть бюджетников, остается около 6-7 млн человек. Они и есть “упряжка”, которая везет на себе других — 22-23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учеников, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы и т.д., — говорится в сообщении.

В УИМ отмечают, что коэффициент фертильности уже упал ниже 1, а для роста численности населения должен быть больше 2.

— Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров будет вдвое больше, чем работающих. В Украине некому будет создавать ВВП, — добавили социологи.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова заявляла, что в 2023 году ожидается катастрофическое падение рождаемости.

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Война в Украине, демография, Население
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За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.

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