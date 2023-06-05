Количество населения в Украине значительно сократилось: социологи обнародовали свежие данные
Количество населения в Украине сократилось до 29 млн, из них работает только треть.
Об этом сообщил Украинский институт будущего.
По данным социологов, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину за границу выехали и не вернулись 8,6 млн украинцев.
По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам УИМ, составляет 29 млн человек.
— Работают лишь 9,1-9,5 млн украинцев, а если вычесть бюджетников, остается около 6-7 млн человек. Они и есть “упряжка”, которая везет на себе других — 22-23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учеников, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы и т.д., — говорится в сообщении.
В УИМ отмечают, что коэффициент фертильности уже упал ниже 1, а для роста численности населения должен быть больше 2.
— Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров будет вдвое больше, чем работающих. В Украине некому будет создавать ВВП, — добавили социологи.
Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова заявляла, что в 2023 году ожидается катастрофическое падение рождаемости.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло