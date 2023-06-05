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Суспільство
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Кількість населення в Україні значно скоротилась: соціологи оприлюднили свіжі дані

населення
Фото: Depositphotos

Кількість населення в Україні скоротилась до 29 млн, з них працює лише третина.

Про це повідомив Український інститут майбутнього.

За даними соціологів, з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну за кордон виїхали і не повернулися 8,6 млн українців.

Станом на травень 2023 року постійне населення України, за оцінками УIМ, становить 29 млн осіб.

– Працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є “упряжка”, яка везе на собі інших – 22-23 млн осіб, у тому числі пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо, – йдеться у повідомленні.

В УІМ зазначають, що коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1, а для зростання чисельності населення повинен бути більше 2.

– Якщо нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів буде вдвічі більше, ніж працюючих. В Україні не буде кому створювати ВВП, – додали соціологи.

Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова заявляла, що у 2023 році очікується катастрофічне падіння народжуваності.

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Війна в Україні, демографія, Населення
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