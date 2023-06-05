Кількість населення в Україні значно скоротилась: соціологи оприлюднили свіжі дані
Кількість населення в Україні скоротилась до 29 млн, з них працює лише третина.
Про це повідомив Український інститут майбутнього.
За даними соціологів, з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну за кордон виїхали і не повернулися 8,6 млн українців.
Станом на травень 2023 року постійне населення України, за оцінками УIМ, становить 29 млн осіб.
– Працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є “упряжка”, яка везе на собі інших – 22-23 млн осіб, у тому числі пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо, – йдеться у повідомленні.
В УІМ зазначають, що коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1, а для зростання чисельності населення повинен бути більше 2.
– Якщо нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів буде вдвічі більше, ніж працюючих. В Україні не буде кому створювати ВВП, – додали соціологи.
Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова заявляла, що у 2023 році очікується катастрофічне падіння народжуваності.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло