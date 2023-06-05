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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Удалось пройти на разных участках фронта: Череватый о штурмовых действиях возле Бахмута

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские подразделения начали наступательные штурмовые действия на южном и северном флангах Бахмута. Несмотря на яростное сопротивление врага, нашим десантно-штурмовым механизированным подразделением удалось пройти на разных участках фронта.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Нашим десантно-штурмовым механизированным подразделением удалось пройти на разных участках фронта вдоль канала Северский — Донец — Донбасс в направлении Клещеевки, Орехового, Васильевки, Зализнянского, Богдановки на расстоянии от 300 м до 1 км. Я могу сказать только это. Идут штурмовые действия. Наши войска продвигаются, несмотря на то, что враг пытается сопротивляться, — утверждает Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ рассказал, какие подразделения российской армии воюют на Бахмутском направлении.

— Это мотострелковые и воздушно-десантные подразделения оккупанта. Мы знаем все о них, наши штабы хорошо их изучили, знают их слабые и сильные стороны. Это будет максимально учтено во время наших наступательных штурмовых действий. Примерное моральное состояние их подразделений вы видели, когда показывали допрос командира 702 бригады, и насколько у них “теплые” отношения, взаимодействие между подразделениями, — отметил он.

Череватый утверждает, что низкое морально-психологическое состояние российских наемников влияет на общую боевую способность врага в Бахмуте.

— В них Пригожин постоянно пытался унижать войска. Каждое его выступление было посвящено этому. И не только руководства, но и в целом. Он говорил, что их подразделения гораздо лучше подготовлены, а сейчас он жалуется на то, что им минируют отходы. Это естественный процесс. У него очень сегментированная группировка, которая состоит из разных социальных срезов, — обратил внимание Череватый.

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Бахмут, Война в Украине, Война на Донбассе, Донбас, ВСУ
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