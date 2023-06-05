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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вдалося пройти на різних ділянках фронту: Череватий про штурмові дії біля Бахмута

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські підрозділи почали наступальні штурмові дії на південному та північному флангах Бахмута. Попри шалений спротив ворога, нашим десантно-штурмовим механізованим підрозділом вдалося пройти на різних ділянках фронту.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Нашим десантно-штурмовим механізованим підрозділом вдалося пройти на різних ділянках фронту вздовж каналу Сіверський – Донець – Донбас в напрямку Кліщіївки, Горіхового, Василівки, Залізнянського, Богданівки на відстані від 300 м до 1 км. Я можу сказати лише це. Йдуть штурмові дії. Наші війська просуваються, попри те, що ворог намагається чинити опір, – стверджує Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ розповів, які підрозділи російської армії воюють на Бахмутському напрямку.

– Це мотострілецькі та повітряно-десантні підрозділи окупанта. Ми знаємо все про них, наші штаби добре їх вивчили, знають їхні слабкі та сильні сторони. Це буде максимально враховано під час наших наступальних штурмових дій. Приблизний моральний стан їхніх підрозділів ви бачили, коли показували допит командира 702 бригади, і наскільки в них “теплі” відносини, взаємодія між підрозділами, – зазначив він.

Череватий стверджує, що низький морально-психологічний стан російських найманців впливає на загальну бойову спроможність ворога у Бахмуті.

– У них Пригожин постійно намагався принижувати війська. Кожен його виступ був присвячений цьому. І не лише керівництва, а й загалом. Він казав, що їхні підрозділи набагато краще підготовлені, а зараз він скаржиться на те, що їм мінують відхід. Це природний процес. У нього дуже сегментоване угруповання, яке складається з різних соціальних зрізів, – звернув увагу Череватий.

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Бахмут, Війна в Україні, Війна на Донбасі, Донбас, ЗСУ
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Єгор Ромахло
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