Подрыв Каховской ГЭС: энергосистема работает стабильно, но есть угроза для объектов Херсонской области

Подрыв Каховской ГЭС, совершенный российскими оккупантами, и спровоцированные этим терактом разрушения не повлияли на работу энергосистемы Украины.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

В НЭК подчеркнули, что энергосистема функционирует в стабильном режиме.

– В настоящее время производства электроэнергии достаточно для покрытия нужд потребителей, – говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что Каховская ГЭС с начала полномасштабной войны была оккупирована и заминирована войсками РФ. С ней отсутствовала технологическая связь. А выдача мощности с этой гидроэлектростанции на подконтрольную Украине территорию не производилась.

В Укрэнерго заверили, что контролируют ситуацию, проводят оценку рисков и будут сообщать о влиянии последствий катастрофы на состояние энергосистемы.

В Министерстве энергетики Украины подтвердили, что энергосистема работает стабильно, электроэнергии достаточно для покрытия нужд граждан.

Прямой угрозы для оккупированной Запорожской АЭС нет. Эксперты Энергоатома мониторят ситуацию.

Однако из-за подрыва дамбы существует угроза подтопления энергообъектов в Херсонской области. Речь идет, в частности, о Херсонской ТЭЦ.

Из-за подтопления в Херсоне уже обесточены около 12 тыс. потребителей (в районе Остров), возможны проблемы с водоснабжением. Власти готовят превентивные антикризисные меры.

Украинцев призывают помочь энергосистеме

В компании Укрэнерго напомнили, что сейчас на многих электростанциях проходят ремонтные работы, в связи с чем в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков. Речь идет о ремонтах на энергообъектах, поврежденных во время 15 массированных ракетных ударов и 18 атак дронами, которые осуществляла РФ.

Кроме того, в результате обстрелов войск РФ повреждены сети облэнерго в Херсонской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях. А в Киевской области есть повреждения в сетях облэнерго из-за падения обломков сбитой ПВО вражеской цели.

– Поэтому в течение дня просим распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечерних часов на другие периоды суток, – призвали в Укрэнерго.

Украинцам советуют снизить нагрузку на энергосистему, особенно в пиковые вечерние часы с 19:00 до 22:00, не включать несколько мощных приборов одновременно и выключать свет, выходя из комнаты.

Источник: Укрэнерго

Источник : Минэнергетики

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