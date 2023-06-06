Підрив Каховської ГЕС: енергосистема працює стабільно, але є загроза для об’єктів Херсонщини

Підрив Каховської ГЕС, який здійснили російські окупанти, та спровоковані цим терактом руйнування не вплинули на роботу енергосистеми України.

Про це поінформували в Національній енергетичній компанії Укренерго.

В НЕК наголосили, що енергосистема функціонує в стабільному режимі.

– Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, – йдеться в повідомленні.

В Укренерго нагадали, що Каховська ГЕС від початку повномасштабної війни була окупована і замінована військами РФ. Із нею не було технологічного зв’язку. А видача потужності з цієї гідроелектростанції на підконтрольну Україні територію не здійснювалася.

В Укренерго запевнили, що контролюють ситуацію, проводять оцінку ризиків та повідомлятимуть про вплив наслідків катастрофи на стан енергосистеми.

У Міністерстві енергетики України підтвердили, що енергосистема працює стабільно, електроенергії достатньо для покриття потреб громадян.

Прямої загрози для окупованої Запорізької АЕС немає. Експерти Енергоатому моніторять ситуацію.

Однак через підрив дамби існує загроза підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині. Йдеться, зокрема, про Херсонську ТЕЦ.

Через підтоплення в Херсоні вже знеструмлено майже 12 тис. споживачів (у районі Острів), можливі проблеми з водопостачанням. Влада готує превентивні антикризові заходи.

Українців закликають допомогти енергосистемі

У компанії Укренерго нагадали, що зараз на багатьох електростанціях відбуваються ремонтні роботи, у зв’язку з чим в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків. Йдеться про ремонти на енергооб’єктах, пошкоджених під час 15 масованих ракетних ударів та 18 атак дронами, які здійснювала РФ.

Крім того, внаслідок обстрілів військ РФ пошкоджені мережі обленерго на Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині. А на Київщині є пошкодження у мережах обленерго через падіння уламків збитої ППО ворожої цілі.

– Тому упродовж дня просимо розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інші періоди доби, – закликали в Укренерго.

Українцям радять зменшити навантаження на енергосистему, особливо у пікові вечірні години з 19:00 до 22:00, не вмикати кілька потужних приладів одночасно та вимикати світло, виходячи з кімнати.

Джерело: Укренерго

Джерело : Міненергетики

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