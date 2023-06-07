Отпуск в 2023 году: когда выгоднее брать и что следует учитывать

Каждый работник в Украине имеет право на ежегодный отпуск. Но когда его выгоднее брать в течение 2023 года, чтобы иметь возможность и отдохнуть, и получить больше отпускных?

При выборе времени отдыха следует учитывать ряд факторов. Когда выгоднее брать отпуск в 2023 году — читайте в материале.

Как рассчитывается продолжительность отпуска

Продолжительность ежегодного отпуска рассчитывается в календарных днях.

В то же время стоит отметить, что по общим правилам праздничные и нерабочие дни при расчете суммы отпускных не учитываются.

Однако в соответствии с ч. 6 ст. 6 Закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения для расчета продолжительности ежегодных отпусков:

не подлежит применению норма, которой определен перечень праздничных и нерабочих дней;

не подлежит применению ч. 2 ст. 5 Закона Об отпусках: праздничные и нерабочие дни (ст. 73 КЗоТ).

То есть в 2023 году праздничные и нерабочие дни в случае предоставления отпуска подлежат учету как обычные календарные дни и не продлевают продолжительность отпуска.

В общем, в мирное время в течение года есть 11 праздничных дней (согласно ст. 73 Кодекса законов о труде Украины): Новый год (1 января); Рождество Христово (7 января и 25 декабря); Международный женский день (8 марта); День труда (1 мая); День Победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая); День Конституции Украины (28 июня); День Независимости Украины (24 августа); День защитников и защитниц Украины (14 октября); Пасха; Троица.

Когда выгоднее брать отпуск в 2023 году

Как пояснила в комментарии Фактам ICTV старший бухгалтер по начислению заработной платы ООО СЛМ Новости Ирина Червинская, выгоднее идти в ежегодный отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней.

— Тот месяц, в котором больше рабочих дней, например, 21-22, тогда выгоднее уходить в отпуск. А не в том, где 19 дней, — отметила Ирина Червинская.

Например, в августе более выгодно брать отпуск, чем в июле или сентябре, поскольку в августе больше рабочих дней.

Стоит учитывать тот факт, что один день отпуска оплачивается меньше, чем один рабочий день. Это объясняется тем, что расчет среднего заработка для начисления отпускных выплат осуществляют на основе календарных дней (а не рабочих).

Например, зарплата работника за месяц составляет 11 тыс. грн (зарплата включает оклад, надбавки, премии и т.д.). В месяце 31 календарный день, из которых – 20 рабочих. Поэтому за один рабочий день работник получит 500 грн. А за один день отпуска – 354,8 грн (10 тыс. грн / 31 календарный день).

Поэтому если в месяце больше рабочих дней, после выхода из отпуска работнику будет начислено больше зарплаты за отработанные дни. И вместе с отпускными общая сумма полученных за месяц средств будет больше.

Кроме того, по словам Ирины Червинской, выбирая лучшее время для отдыха в 2023 году, нужно решить для себя: хотите ли вы сэкономить дни отпуска или же получить больший размер отпускных выплат.

Здесь важно определиться относительно выходных (включать или не включать их в отпуск):

1. Если же работник хочет получить большую сумму отпускных, нужно взять отпуск на выходные, поскольку в таком случае они будут оплачиваться.

Например, зарплата работника за месяц условно составляет 20 тыс. грн (это оклад, надбавки, премии и т.д.). В месяце 30 календарных дней, из которых 22 рабочих. За один рабочий день работник получит 909 грн, а за пятидневную рабочую неделю – 4 545 грн.

Если же речь идет об отпуске, то за один день отдыха работник получит 667 грн (20 тыс. грн / 30 календарных дней). За пять дней отпуска сумма выплаты составит 3 335 грн. Однако если взять отпуск на семь дней (с понедельника по воскресенье, то есть включительно с выходными), размер выплаты составит уже 4 669 грн.

— Поэтому, если человек хочет сохранить дни отпуска, он не обращает внимания на то, что так будет меньше денег. А если хочет, чтобы было больше денег, тогда нужно брать отпуск так, чтобы были и рабочие, и выходные дни. За счет этих двух дней, субботы и воскресенья, вы как раз и подтянете свои отпускные к той сумме, которая должна быть у вас за рабочие дни, — рассказала Ирина Червинская.

В целом же на размер отпускных может влиять и ряд других факторов: когда человек принят на работу, какой у него график, брал ли он отпуск без сохранения зарплаты, находился ли на больничном и тому подобное.

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее чем за три дня до ее начала.

На какой срок предоставляется ежегодный отпуск

В период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год.

Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения.

Кроме того, в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска.

— Итак, Закон Об организации трудовых отношений в условиях военного положения предоставляет право работодателю ограничить продолжительность ежегодного основного отпуска, то есть предоставить только 24 календарных дня за текущий рабочий год. Это правило действовало в 2022 году и продолжает действовать в этом году.

В то же время на период действия военного положения не действует требование для работодателя — неиспользованная часть ежегодного отпуска должна быть предоставлена работнику до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск.

Стоит понимать, что здесь речь идет о праве работодателя ограничить продолжительность отпуска, а не об обязательном ограничении. Таким образом, он может предоставить ежегодный основной отпуск работнику, в том числе за текущий рабочий год, полной продолжительности.

При этом некоторые категории работников могут претендовать и на более длительный ежегодный основной отпуск. Речь идет о:

промышленно-производственном персонале угольной, сланцевой, металлургической, электроэнергетической промышленности (продолжительность отпуска увеличивается на два дня за каждые два отработанных года и может достигать 28 календарных дней);

работниках, занятых на подземных горных работах, в карьерах и рудниках глубиной от 150 м (продолжительность отпуска может составлять 28 дней независимо от стажа работы);

работниках лесной промышленности и лесного хозяйства, государственных заповедников, национальных парков, лесничеств (28 календарных дней);

военизированном личном составе горноспасательных частей (30 календарных дней);

руководящих работниках учебных заведений и учреждений образования, педагогах, научно-педагогических работниках и научных работниках (до 56 календарных дней);

лицах с инвалидностью I и II групп (30 календарных дней), лицах с инвалидностью III группы (26 календарных дней).

Стоит отметить, что общая продолжительность основного и дополнительного отпусков не может превышать 59 календарных дней за один рабочий год.

Когда можно претендовать на ежегодный отпуск

В первый год работы сотрудник может взять полный ежегодный основной и дополнительный отпуск, если он проработал не менее шести месяцев на новом рабочем месте.

Однако есть и исключения, когда отпуск могут дать раньше этого срока. Это касается:

женщин перед декретным отпуском или после него, а также женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;

лиц с инвалидностью;

лиц в возрасте до 18 лет;

мужей, жены которых находятся в декретном отпуске;

совместителей (одновременно с отпуском по основному месту трудоустройства);

работников, которые хотят присоединить отпуск ко времени сдачи экзаменов в учебных заведениях, зачетов, написания дипломных, курсовых работ;

работников, имеющих путевку для прохождения санаторно-курортного лечения;

родителей-воспитателей детских домов семейного типа.

Если же сотрудник работает на определенном предприятии или в компании два года и более, ежегодные отпуска предоставляются в любое время рабочего года.

В случае увольнения работнику должны предоставить неиспользованный отпуск. Датой увольнения в таком случае будет последний день отпуска.

Запрещено не предоставлять полный ежегодный отпуск в течение двух лет подряд.

В то же время по просьбе сотрудника ежегодный отпуск могут разделить на части. При этом основная часть должна составлять не менее 14 календарных дней.

Источник: Закон Украины Об отпусках, Кодекс законов о труде Украины

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