Відпустка в 2023 році: коли вигідніше брати та що слід враховувати

Кожен працівник в Україні має право на щорічну відпустку. Та коли її вигідніше брати протягом 2023 року, щоб мати змогу і відпочити, і отримати більше відпускних?

При виборі часу відпочинку слід враховувати низку факторів. Коли вигідніше брати відпустку в 2023 році – читайте в матеріалі.

Як розраховується тривалість відпустки

Тривалість щорічної відпустки розраховується в календарних днях.

Водночас варто зазначити, що за загальними правилами святкові та неробочі дні при розрахунку суми відпускних не враховуються.

Проте відповідно до ч. 6 ст. 6 Закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану для обрахунку тривалості щорічних відпусток:

не підлягає застосуванню норма, якою визначено перелік святкових і неробочих днів;

не підлягає застосуванню ч. 2 ст. 5 Закону про відпустки: святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП).

Тобто у 2023 році святкові та неробочі дні у випадку надання відпустки підлягають урахуванню як звичайні календарні дні та не продовжують тривалість відпустки.

Загалом, в мирний час протягом року є 11 святкових днів (згідно зі ст. 73 Кодексу законів про працю України): Новий рік (1 січня); Різдво Христове (7 січня та 25 грудня); Міжнародний жіночий день (8 березня); День праці (1 травня); День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня); День Конституції України (28 червня); День Незалежності України (24 серпня); День захисників і захисниць України (14 жовтня); Великдень; Трійця.

Коли вигідніше брати відпустку у 2023 році

Як пояснила в коментарі Фактам ICTV старша бухгалтерка з нарахування заробітної плати ТОВ СЛМ Новини Ірина Червінська, вигідніше йти в щорічну відпустку в тому місяці, в якому більше робочих днів.

– Той місяць, у якому більше робочих днів, наприклад, 21-22, тоді вигідніше йти у відпустку. А не в тому, де 19 днів, – зазначила Ірина Червінська.

Наприклад, у серпні більш вигідно брати відпустку, ніж у липні чи вересні, оскільки у серпні більше робочих днів.

Варто враховувати той факт, що один день відпустки оплачується менше, ніж один робочий день. Це пояснюється тим, що розрахунок середнього заробітку для нарахування відпускних виплат здійснюють на основі календарних днів (а не робочих).

Наприклад, зарплата працівника за місяць становить 11 тис. грн (зарплата включає оклад, надбавки, премії тощо). У місяці 31 календарний день, із яких – 20 робочих. Тож за один робочий день працівник отримає 500 грн. А за один день відпустки – 354,8 грн (10 тис. грн / 31 календарний день).

Тож якщо в місяці більше робочих днів, після виходу з відпустки працівнику буде нараховано більше зарплати за відпрацьовані дні. І разом із відпускними загальна сума отриманих за місяць коштів буде більшою.

Крім того, за словами Ірини Червінської, обираючи найкращий час для відпочинку у 2023 році, потрібно вирішити для себе: хочете ви зекономити дні відпустки або ж отримати більший розмір відпускних виплат.

Тут важливо визначитися щодо вихідних (включати чи не включати їх у відпустку):

1. Якщо ж працівник хоче отримати більшу суму відпускних, потрібно взяти відпустку на вихідні, оскільки в такому разі вони будуть оплачуватися.

Наприклад, зарплата працівника за місяць умовно становить 20 тис. грн (це оклад, надбавки, премії тощо). У місяці 30 календарних днів, з яких 22 робочих. За один робочий день працівник отримає 909 грн, а за п’ятиденний робочий тиждень – 4 545 грн.

Якщо ж йдеться про відпустку, то за один день відпочинку працівник отримає 667 грн (20 тис. грн / 30 календарних днів). За п’ять днів відпустки сума виплати становитиме 3 335 грн. Проте якщо взяти відпустку на сім днів (з понеділка по неділю, тобто включно з вихідними), розмір виплати становитиме вже 4 669 грн.

– Тому, якщо людина хоче зберегти дні відпустки, вона не зважає на те, що так буде менше грошей. А якщо хоче, щоб було більше грошей, тоді потрібно брати відпустку так, щоб були і робочі, і вихідні дні. За рахунок цих двох днів, суботи та неділі, ви якраз і підтягнете свої відпускні до тієї суми, яка мала б бути у вас за робочі дні, – розповіла Ірина Червінська.

Загалом же на розмір відпускних може впливати й низка інших факторів: коли людина прийнята на роботу, який у неї графік, чи брала вона відпустку без збереження зарплати, чи перебувала на лікарняному тощо.

Заробітна плата за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

На який термін надається щорічна відпустка

У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більш як 24 календарні дні, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.

Крім того, в період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки.

– Отже, Закон Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану надає право роботодавцю обмежити тривалість щорічної основної відпустки, тобто надати лише 24 календарні дні за поточний робочий рік. Це правило діяло у 2022 році та продовжує діяти в цьому році.

Водночас на період дії воєнного стану не діє вимога для роботодавця – невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Варто розуміти, що тут йдеться про право роботодавця обмежити тривалість відпустки, а не про обов’язкове обмеження. Тож він може надати щорічну основну відпустку працівнику, у тому числі за поточний робочий рік, повної тривалості.

При цьому деякі категорії працівників можуть претендувати і на більш тривалу щорічну основну відпустку. Йдеться про:

промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості (тривалість відпустки збільшується на два дні за кожні два відпрацьовані роки й може досягати 28 календарних днів);

працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, у кар’єрах і рудниках глибиною від 150 м (тривалість відпустки може становити 28 днів незалежно від стажу роботи);

працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, лісництв (28 календарних днів);

воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин (30 календарних днів);

керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, педагогів, науково-педагогічних працівників та наукових працівників (до 56 календарних днів);

осіб з інвалідністю I та II груп (30 календарних днів), осіб з інвалідністю III групи (26 календарних днів).

Варто зазначити, що загальна тривалість основної та додаткової відпусток не може перевищувати 59 календарних днів за один робочий рік.

Коли можна претендувати на щорічну відпустку

У перший рік роботи співробітник може взяти повну щорічну основну та додаткову відпустки, якщо він відпрацював не менше шести місяців на новому робочому місці.

Проте є і винятки, коли відпустку можуть дати раніше цього терміну. Це стосується:

жінок перед декретною відпусткою чи після неї, а також жінок, котрі мають двох і більше дітей віком до 15 років чи дитину з інвалідністю;

осіб з інвалідністю;

осіб віком до 18 років;

чоловіків, дружини яких перебувають у декретній відпустці;

сумісників (одночасно з відпусткою за основним місцем працевлаштування);

працівників, які хочуть приєднати відпустку до часу складання іспитів у навчальних закладах, заліків, написання дипломних, курсових робіт;

працівників, які мають путівку для проходження санаторно-курортного лікування;

батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу.

Якщо ж співробітник працює на певному підприємстві чи в компанії два роки та більше, щорічні відпустки надаються у будь-який час робочого року.

У разі звільнення працівникові повинні надати невикористану відпустку. Датою звільнення у такому випадку буде останній день відпустки.

Заборонено не надавати повні щорічні відпустки протягом двох років поспіль.

Водночас на прохання співробітника щорічну відпустку можуть поділити на частини. При цьому основна частина має становити не менше 14 календарних днів.

Джерело: Закон України Про відпустки, Кодекс законів про працю України

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