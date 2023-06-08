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Юлия Соколова, редактор ленты

єВідновлення: в Украине начали платить помощь на ремонт жилья

єВідновлення: в Украине начали платить помощь на ремонт жилья
Фото: Pixabay

В Украине стартовали первые выплаты денежной помощи на ремонт жилья в рамках программы єВідновлення.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

Средства получат восемь заявителей из Ирпенской общины (Киевская область) и Селидовской общины (Донецкая область). Среди них – 78-летняя женщина, которая подала заявление на помощь через приложение Дія.

Люди смогут потратить полученные деньги на мелкий ремонт собственного жилья, поврежденного во время войны. Общая сумма начисленных денежных средств превышает 847 тыс. грн.

В общей сложности украинцы подали уже более 17,3 тыс. заявлений на помощь по восстановлению жилья с момента запуска программы єВідновлення 10 мая. Кабинет министров выделил на эти цели 4,4 млрд грн.

Старт выплат в той или иной общине возможен только после создания комиссий, занимающихся верификацией повреждений. Именно они рассматривают заявления граждан.

По состоянию на 8 июня в Украине создано 444 комиссии. В то же время правительство хочет увеличить их количество до 700.

В ряде общин активная работа по рассмотрению заявлений на компенсацию практически не начиналась. Это Харьковская (свыше 3,1 тыс. нерассмотренных заявлений), Ирпенская (1,7 тыс.), Черниговская (675), Изюмская (538), Гостомельская (505), Бучанская (464), Херсонская (463), Дергачевская (423), Балаклейская (377), Лиманская (288), Макаровская (274) общины и Киев (419).

В министерстве призывают местные власти ускорить запуск работы комиссий, ведь от этого зависит, смогут ли украинцы получить помощь для подготовки жилья к осенне-зимним холодам.

Кроме того, в правительстве работают над механизмом компенсаций тем людям, которые уже сделали ремонт за свой счет.

Как известно, єВідновлення – это государственная программа помощи в восстановлении жилья, поврежденного из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года. Речь идет о квартирах, жилых домах и помещениях.

Средства могут получить граждане, не сделавшие ремонт самостоятельно. Помощь можно потратить на приобретение строительных материалов и заказ ремонтных услуг. Заявление о помощи можно подать в приложении Дія.

Сумму помощи определяет специальная комиссия после обследования имущества. Размер компенсации за один поврежденный объект не может превышать 200 тыс. грн.

На втором этапе программы єВідновлення деньги можно будет направить на строительство дома и приобретение квартиры с помощью жилищного сертификата.

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гроші, гривні

Источник: Кабмин, Мининфраструктуры
Война в Украине, житло, Кабінет міністрів, Міністерство інфрастуктури, Финансирование
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