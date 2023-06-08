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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

єВідновлення: в Україні почали платити допомогу на ремонт житла

єВідновлення: в Україні почали платити допомогу на ремонт житла
Фото: Pixabay

В Україні стартували перші виплати грошової допомоги на ремонт житла у межах програми єВідновлення.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кошти отримають вісім заявників із Ірпінської громади (Київщина) та Селидівської громади (Донеччина). Серед них – 78-річна жінка, яка подала заяву на допомогу через застосунок Дія.

Люди зможуть витратити отримані гроші на дрібний ремонт власного житла, пошкодженого під час війни. Загальна сума нарахованих коштів перевищує 847 тис. грн.

Загалом українці подали вже понад 17,3 тис. заяв на допомогу з відновлення житла з моменту запуску програми єВідновлення 10 травня. Кабінет міністрів виділив на ці цілі 4,4 млрд грн.

Старт виплат у тій чи іншій громаді можливий лише після створення комісій, які займаються верифікацією пошкоджень. Саме вони розглядають заяви громадян.

Станом на 8 червня в Україні створено 444 комісії. Водночас уряд хоче збільшити їхню кількість до 700.

У низці громад активна робота з розгляду заяв на компенсацію практично не розпочиналася. Це Харківська (понад 3,1 тис. нерозглянутих заяв), Ірпінська (1,7 тис.), Чернігівська (675), Ізюмська (538), Гостомельська (505), Бучанська (464), Херсонська (463), Дергачівська (423), Балаклійська (377), Лиманська (288), Макарівська (274) громади та Київ (419).

У міністерстві закликають місцеву владу прискорити запуск роботи комісій, адже від цього залежить, чи зможуть українці отримати допомогу для підготовки житла до осінньо-зимових холодів.

Крім того, в уряді працюють над механізмом компенсацій тим людям, які вже зробили ремонт власним коштом.

Як відомо, єВідновлення – це державна програма допомоги у відновленні житла, пошкодженого через бойові дії після 24 лютого 2022 року. Йдеться про квартири, житлові будинки та приміщення.

Кошти можуть отримати громадяни, які не зробили ремонт самостійно. Допомогу можна витратити на придбання будівельних матеріалів та замовлення ремонтних послуг. Заяву на допомогу можна подати в застосунку Дія.

Суму допомоги визначає спеціальна комісія після обстеження майна. Розмір компенсації за один пошкоджений об’єкт не може перевищувати 200 тис. грн.

На другому етапі програми єВідновлення гроші можна буде спрямувати на зведення будинку та придбання квартири за допомогою житлового сертифікату.

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гроші, гривні

Джерело: Урядовий портал, Мінінфраструктури
Війна в Україні, житло, Кабінет міністрів, Міністерство інфрастуктури, Фінансування
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