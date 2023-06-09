30-градусная жара и дожди с грозами: какой будет погода в Украине на выходные

На выходные, 10 и 11 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, в западных и южных регионах местами значительные, в отдельных районах град, температура несколько снизится, прогнозируют в Укргидрометцентре.

На погоду будет влиять атмосферный фронт с севера, а над Черным морем образуется локальный циклон, поэтому в субботу, 10 июня, на Севере, Западе, а днем также в Винницкой, Херсонской и Запорожской областях — дожди и грозы, на остальной территории будет сухо.

Температуру воздуха ночью +14 +19, днем — до +23 +28, в центральных, Одесской и Николаевской областях — до +30, в западных регионах и в Крыму +19 +24.

В воскресенье, 11 июня, также дожди и грозы, в южной части местами возможны ливни и град.

Ночью температура будет достигать +11 +17, днем +18 +24, в Одесской и Николаевской областях — до +26.

Погода в июне обещает быть жаркой. Синоптики прогнозируют среднюю температуру на уровне +18 +23, а в горах +15 +19. Это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Источник : Укргидрометцентр

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