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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

30-градусна спека та дощі з грозами: якою буде погода в Україні на вихідні

Гроза, блискавка
Фото: Depositphotos

На вихідні, 10 та 11 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, у західних і південних регіонах місцями значні, в окремих районах град, температура дещо знизиться, прогнозують в Укргідрометцентрі.

На погоду впливатиме атмосферний фронт з півночі, а над Чорним морем утвориться локальний циклон, тому в суботу, 10 червня, на Півночі, Заході, а вдень також у Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях – дощі та грози, на решті території буде сухо.

Температура повітря вночі +14 +19, вдень – до +23 +28, у центральних, Одеській та Миколаївській областях – до +30, у західних регіонах та в Криму +19 +24.

У неділю, 11 червня, також дощі та грози, у південній частині місцями можливі зливи та град.

Вночі температура сягатиме +11 +17, вдень +18 +24, в Одеській та Миколаївській областях – до +26.

Погода в червні обіцяє бути спекотною. Синоптики прогнозують середню температуру на рівні +18 +23, а в горах +15 +19. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.

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Джерело: Укргідрометцентр
Гроза, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди, Спека
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