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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На окупованій Херсонщині загарбники дозволяють евакуюватися лише тим, хто має паспорти РФ

На окупованій Херсонщині загарбники дозволяють евакуюватися лише тим, хто має паспорти РФ
Фото: Факти ICTV

В окупованих населених пунктах Херсонської області, які затопило через підрив росіянами Каховської дамби, загарбники дозволяють евакуацію лише тим, хто має російські паспорти.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також окупанти силою виганяють людей з їхніх вцілілих помешкань, щоб розмістити там військовослужбовців російських окупаційних військ.

У Генштабі наголошують, що на фронтах Запорізького та Херсонського напрямків противник обороняється. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах Времівки, Новосілки, Новополя Донецької області та Ольгівського, Гуляйполя і Степового на Запоріжжі.

Ворог з артилерії обстріляв понад 40 населених пунктів, зокрема: Времівку, Вільне Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малі Щербаки, Кам’янське та Жереб’янки Запорізької області; Марганець, Нікополь Дніпропетровської області; Тягинку Херсонської області та місто Херсон.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Каховська ГЕС, Повінь, Херсон, Херсонська область
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