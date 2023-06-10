Нижче +20: у неділю в Україні похолодає, але не скрізь

У неділю, 11 червня, очікується значне похолодання у західних та північних областях України.

Окрім того, синоптики Укргідрометцентру на завтра скрізь обіцяють короткочасні дощі з грозами, а в більшості західних, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях – зливи.

Також вдень в окремих районах на Півдні можливий град.

Вітер переважатиме північно-східний з поривами до 15-20 м/с.

На Заході та Півночі країни вночі +11 +16, вдень +16 +21.

На решті території нічна температура становитиме +14 +19, а вдень потепліє до +24.

Синоптик Наталя Діденко каже, що 11 червня на крайній півночі місцями температура знизиться до +14 градусів, проте в Одеській області, в степовій частині Криму та подекуди в Приазовʼї втримається спека до +24 +28 градусів.

Погода у Києві та області 11 червня

У неділю на Київщині очікуються короткочасні дощі з грозами, а також пориви північно-східного вітру до 15-20 м/с.

Температура вночі по області +11 +16, вдень +16 +21.

У Києві вночі +13 +15, а вдень – до +19.

Джерело : Укргідрометцентр

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