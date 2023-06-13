В Крым не будет поступать год, четыре области будут иметь проблемы с водой: Укргидроэнерго о последствиях подрыва Каховской ГЭС

В ближайшее время страдать из-за проблем с водоснабжением в результате разрушения Каховской ГЭС и разлива водохранилища будут четыре области Украины, а на Крымский полуостров вода не будет поступать минимум один год.

Об этом заявил генеральный директор компании Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире Радио Свобода. Он отметил, что водоснабжение в Крым уже не происходит, потому что в Каховском водохранилище слишком низкий уровень воды.

— Вероятно, по меньшей мере год вода в Крым не будет поступать. При условии деоккупации, мы тоже не сможем обеспечить сначала водой, — утверждает директор Укргидроэнерго.

Он рассказал, что четыре области Украины будут страдать от нехватки водоснабжения. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Он объяснил это тем, что ниже 12,7 м забор воды уже не осуществляется.

Сейчас украинские специалисты рассматривают альтернативные решения, которые помогут обеспечить население питьевой водой. В частности, планируют увеличить скважины в Херсонской, Николаевской и Днепровской областях. Кривой Рог имеет запасы на 1,5-2 месяца, а в Никополь или другие подтопленные города довозится вода, которую можно пить.

Источник : Радио Свобода

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